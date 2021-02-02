Ученые назвали причину повышенной заразности "британского" штамма коронавируса

Ученые из Швеции и Индии назвали причину, по которой "британский" штамм коронавируса быстрее заражает людей. Согласно исследованию, опубликованному в журнале bioRxiv, эта разновидность инфекции быстрее связывается с рецептором человеческой клетки hACE-2 благодаря мутации в белке.

Ученые сравнили взаимодействие с рецептором как дикого S-белка, так и мутантного B.1.1.7 и выяснили, что последний имеет повышенное сродство к связыванию с рецептором. В результате это усиливает взаимодействие с человеческими клетками и повышает вирулентность коронавируса.

Напомним, что ранее новосибирский научный центр "Вектор" сфотографировал "британский" штамм коронавируса. Снимок получен с помощью микроскопа в рамках изучения нового варианта вируса.