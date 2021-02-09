"В настоящий момент оба воспитателя находятся на больничном, но в скором времени они вернутся к работе – уже на этой неделе. И группа была закрыта временно – исключительно на карантин, потому что болеют и воспитатели, и дети. Никто никого не уволит, это недопустимо, сейчас важно довести группу до выпускного. Однако мы будем следить за тем, как будут развиваться события, и если со стороны кого-либо – родителей или воспитателей – будут некорректные действия, то необходимо будет вмешаться", – сообщила замсекретаря реготделения ЕР по вопросам взаимодействия с общественными объединениями, председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко.

Она также отметила, что в подобных конфликтах созданию условий для защиты педагогов от необоснованных обвинений будет способствовать и принимаемый в регионе закон "О статусе педагогического работника". Ильюченко добавила, что совместно с профильным министерством будет держать ситуацию в детском саду на контроле.

Напомним, ранее в соцсетях родители воспитанников барнаульского детсада № 211 попросили Министерство образования Алтайского края и губернатора Виктора Томенко защитить двоих воспитателей от увольнения. По словам авторов обращения, родитель одного из детей пожаловался администрации дошкольного учреждения на отношение воспитателей к его ребенку. Якобы из-за этого двух воспитателей собирались уволить.