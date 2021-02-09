Проект "Победа в каждом из нас" получил награду федеральной дирекции Года памяти и славы

Фото: Екатерина Смолихина

Координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных получил благодарность от руководителя федеральной дирекции Года памяти и славы Екатерины Кругловой. Награду вручили 8 февраля в рамках открытия в Барнауле Всероссийской выставки архивных документов "Без срока давности".

"Мне очень приятно получить благодарность дирекции Года памяти и славы. Это важная оценка проекта. За Год памяти и славы наши волонтеры провели более 50 патриотических акций, собрали и опубликовали около 500 историй о жизни и подвигах жителей Алтайского края в годы Великой Отечественной войны. А документальный фильм "Победа в каждом из нас" о невероятных судьбах ветеранов Алтая посмотрели миллионы жителей России, Казахстана, Болгарии", – отметил Максим Банных.

Напомним, "Победа в каждом из нас" – патриотический проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, координаторы которого Максим и Екатерина Банных. Участники проекта собирали и публиковали семейные истории о жителях Алтайского края и об их подвигах в Великой Отечественной войне и после нее.

В рамках проекта ежедневно на радио "Ретро FM", "Шансон", "Искатель", "Эхо Москвы" и "Мир" и дважды в неделю на портале amic.ru выходила программа "Невыдуманные истории", где Максим и Екатерина Банных рассказывали о подвигах жителей Алтайского края.

"Когда мы в проекте "Победа в каждом из нас" стали знакомиться с судьбами ветеранов Алтайского края, они настолько потрясли, что мы решили увековечить память о тех страшных событиях, об этих невероятных людях, об их силе духа. Ведь на момент начала войны им было всего по 17-18 лет. У каждого своя история, своя судьба", – рассказывает Банных.

По итогам 2020 года работу проекта "Победа в каждом из нас" оценил президент Владимир Путин и наградил Максима Банных грамотой и памятной медалью "За бескорыстный вклад в организацию общероссийский акции взаимопомощи #МыВместе".

"Весь Год памяти и славы проект "Победа в каждом из нас" работал в тесном сотрудничестве и с Министерством культуры и с региональным отделением "Поисковое движение России". Вместе мы провели много памятных акций, восстанавливали имена солдат, передавали их останки родственникам. С Министерством культуры мы выпустили два замечательных цикла радиопрограмм "Радиомузей" – об уникальных экспонатах Великой Отечественной войны, хранящихся в музеях края, и "Поэты в погонах" – об алтайских поэтах-фронтовиках", – отмечает Максим Анатольевич.

Участники продолжают заботиться о ветеранах, навещают их. По словам Максима Банных, ко дню Победы в 2021 году планируется выпустить новый цикл радиопрограмм. А документальный фильм "Победа в каждом из нас" покажут в районах Алтайского края.