В Барнауле заложили "капсулу времени" для школьников 2045 года

Фото: пресс-центр администрации Барнаула
22 июня в Барнауле на Аллее Памяти, расположенной на территории школы № 126, заложили "капсулу времени" с посланием будущим школьникам, сообщает пресс-центр мэрии.
В закладке участвовали глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин, депутат БГД Александр Лисицын, представители ветеранских организаций района, народной дружины "Барнаульская" и городского казачества.
Послание с напутствиями администрации района, ветеранов и школьного отряда "Юнармии" адресовано ученикам 2045 года. Над "капсулой" установили памятную плиту с табличкой, которая сообщает, что вскрыть ее необходимо в год 100-летия Великой Победы.
Кроме того, на Аллее Памяти также установили информационную стелу с историей появления мемориала, а на Дереве Памяти разместили 75 табличек с именами участников Великой Отечественной, узников и блокадников, проживавших на территории района.
Комментарии
Прочитал текст послания. Одна вода.
Надо было 100$ туда же завернуть. Через 25 лет курс поди будет 300 к 1. Пусть бы порадовались
лихо так ребрендинг сделали: вместо Дня Победы у нас тепереча день Великой Победы)))
рекомендации в послании: не обижайтесь на президента он уже не торт что был у нас и скупайте по возможности баксы
А ошибку на табличке исправили?
А этого-то че не позвали, который поет да с погремушками на карусельках катается? Он бы, мож, спел?
Что за "Юнармия"? Типа "Путлер-Югенд"?
12:11
С младых ногтей мясцо воспитывают, потом создадут Сечино-усмановскую дивизию, Ротенберговские бригады, Песковские роты
амик , вам самим эта нечисть в комментах не надоела ? или это ваши штатные троли ( не будем обижать сказочных персонажей - троллей , этих будем писать с одной "л " ) ? Только тогда будет понятен их разгул на вашем сайте .
А меня , как всегда , за данный вопрос забаните .
ты сказать то хотел в итоге?
Нечисть? Да ладно?! Правда глаза режет что ли? А то тут один на критику в сердцах на американский след указал даже. Или вы хотите что бы люди не имели голоса и собирались только по разрешению администрации? не этот ресурс, другой займем, нас орда
И да, благодаря комментаторам, все вот эти умные люди в пиджаках и галстуках узнали о том, что в их послании ошибка. Стыдно должно быть, и исправят хоть может быть в следующий раз.
23.06.2020 12:47
сразу видно пацриота маладой страны с 20-ти летней историей))))
гнать такого патриота сцаными тряпками
12:47, ты повторяешься, троЛЛь
23.06.2020 12:47
гость,это малолетки-бездельники.Каникулы начались,и им нечем заняться.