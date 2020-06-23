В Барнауле заложили "капсулу времени" для школьников 2045 года

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

22 июня в Барнауле на Аллее Памяти, расположенной на территории школы № 126, заложили "капсулу времени" с посланием будущим школьникам, сообщает пресс-центр мэрии.

В закладке участвовали глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин, депутат БГД Александр Лисицын, представители ветеранских организаций района, народной дружины "Барнаульская" и городского казачества.

Послание с напутствиями администрации района, ветеранов и школьного отряда "Юнармии" адресовано ученикам 2045 года. Над "капсулой" установили памятную плиту с табличкой, которая сообщает, что вскрыть ее необходимо в год 100-летия Великой Победы.

Кроме того, на Аллее Памяти также установили информационную стелу с историей появления мемориала, а на Дереве Памяти разместили 75 табличек с именами участников Великой Отечественной, узников и блокадников, проживавших на территории района.