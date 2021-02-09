Потепления в ближайшие дни в Алтайском крае ждать не стоит. Более того, во второй половине недели в регионе ожидаются сильные морозы. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометобеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

По словам специалиста, потеплеет в регионе лишь на следующей неделе. В ближайшее время будет только холодать. Так, в ночь на среду по краю синоптики прогнозируют до -27°С, на четверг – до -35°С. В ночь на пятницу в регионе местами ожидается до -34 градусов. В Барнауле самой холодной окажется ночь на пятницу, 12 февраля. В краевой столице обещают -29...-31 градус.

Днем в среду, 10 февраля, по краю ожидается -11...-16 градусов, местами по северо-западу – от -17 до -22°С. В Барнауле – от -14 до -16 градусов. А вот в четверг и пятницу будет значительно холоднее: по краю – около -20...-25 градусов, в Барнауле – в районе -20°С.

Напомним, волна холода приходит в Алтайский край после оттепели. В последние три дня жители региона наблюдали необычные для февраля плюсовую температуру и дожди. 7 февраля и вовсе стал рекордно теплым за всю историю метеонаблюдений. А вот на вторник, 9 февраля, в крае объявлено штормовое предупреждение.