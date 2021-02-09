"Снова в науку". АлтГТУ присоединился к Всероссийской акции в поддержку ученых

​​​​Алтайский государственный технический университет присоединился к Всероссийской акции "Снова в науку", которую недавно анонсировало Минобрнауки России. Флешмоб призван объединить студентов и ученых по всей России. Акция символизирует возврат студентов и преподавателей в аудитории и лаборатории, а также подчеркивает вклад российских ученых в разработку вакцины от COVID-19 как одного из главных научных достижений 2020 года.

Свое участие в акции подтвердили десятки крупнейших российских университетов и научных организаций. Поэтому в каждом регионе, начиная от Дальнего Востока и заканчивая Калининградской областью, сотни тысяч студентов и научных сотрудников будут публиковать фото и видео в своих социальных сетях с хештегом #СНОВАВНАУКУ.

В Алтайском крае флешмоб поддержали студенты института биотехнологии, пищевой и химической инженерии Алтайского государственного технического университета. Во время практического занятия по технологии хлебопекарного производства ребята сделали фото.

Мероприятие проходит в рамках Года науки и технологий в Российской Федерации. Организаторы флешмоба – Министерство науки и высшего образования РФ, Российский Союз ректоров при участии оргкомитета Фестиваля NAUKA 0+.