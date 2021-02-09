Пожар вспыхнул в частном секторе Барнаула

Очевидцы сообщают о пожаре в микрорайоне Булыгино. Видеозапись с горящим домом опубликовали вечером 9 февраля в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Возгорание произошло в доме на трех хозяев, расположенном на улице Боровой.

Площадь горения превысила 100 квадратных метров. На месте происшествия работают два звена газодымозащитной службы.

Открытый огонь уже ликвидирован. К счастью, никто не пострадал. Причину пожара установят по итогам пожарно-технической экспертизы.

Напомним, что крупный пожар произошел 7 февраля на складе, расположенном в 9-м Заводском проезде. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Позднее появилось видео с места происшествия.