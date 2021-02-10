Удмуртия стала первым регионом России, где отменили обязательный масочный режим

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля в республике масочный режим будет носить только рекомендательный характер. Об этом сообщают "Известия".

Также в регионе снимаются ограничения по работе кафе, ресторанов, кинотеатров, театров и других культурно-досуговых учреждений.

"Спортивные соревнования будут разрешены для жителей всех возрастов, за исключением категории 65+, и при соблюдении заполнения зрителями половины залов", – заявил Бречалов.

Глава республики отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе стабильная и прогнозируемая, а в госпиталях свободна половина коек. Если к 15 февраля обстановка не ухудшится, то половину свободных коек переведут в штатный режим работы.

Ранее эксперты предположили, что масочный режим в России могут отменить уже в конце весны. Как считают вирусологи, вскоре необходимость в таких средствах защиты попросту отпадет. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что с "открытым забралом" россияне смогут жить уже с августа.