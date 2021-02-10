Лютые морозы до -39 градусов надвигаются на Алтайский край

Алтайское ГУ МЧС предупредило жителей края об аномальных морозах, которые надвигаются на регион. Очень холодно на Алтае будет с 11 по 13 февраля.

По данным спасателей, 11 и 13 февраля ночами столбики термометров по краю будут опускаться до -30...-36 градусов. В Барнауле будет около -28...-30°С.

Самая же холодная ночь ожидается с четверга на пятницу. На большей территории Алтайского края прогнозируют -30...-39 градусов, в столице региона обещают -34...-36 градусов.

Напомним, ранее начальник отдела по гидрометобеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых рассказала amic.ru, что потеплеет в регионе только на следующей неделе. При этом морозы пришли в край после периода оттепели. Так, 7 февраля стал рекордно теплым за всю историю метеонаблюдений.