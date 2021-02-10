Индекс промышленного производства (ИПП) в Алтайском крае по итогам января 2021 года может значительно вырасти. Такого мнения придерживается министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка. Прогноз был сделан во время пресс-конференции, состоявшейся 10 февраля.

Пока ИПП за первый месяц года еще в целом не посчитан, однако известны предварительные данные по крупным промпредприятиям. Их вклад в общий индекс составляет до 80%, поэтому картина получается достаточно объективная, заметил Химочка.

Согласно данным статистики, в январе 2021 года "локомотивы" промышленной отрасли в Алтайском крае смогли увеличить индекс промпроизводства сразу на 7,3% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. Наибольший прирост показали добывающая и химическая отрасли, сельхозмашиностроение и теплоэнергетика.

Последняя и вовсе дала прирост 10% за месяц как по выработке тепла, так и электричества. На это повлияла холодная погода, продержавшаяся в январе.

Напомним, по итогам 2020 года индекс промпроизводства в Алтайском крае составил 99,9 %. Основными драйверами стала добыча полезных ископаемых (+114%) и обрабатывающая отрасль (+101%). А вот энергетика значительно просела (91,5%). Заметно ухудшило показатели и вагоностроение.

Добавим, ситуация в алтайской промышленности весь 2020 год была нестабильной, что отразилось и на колебаниях ИПП от месяца к месяцу.