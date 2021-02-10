Индекс промышленного производства (ИПП) в Алтайском крае по итогам января 2021 года может значительно вырасти. Такого мнения придерживается министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка. Прогноз был сделан во время пресс-конференции, состоявшейся 10 февраля.
Пока ИПП за первый месяц года еще в целом не посчитан, однако известны предварительные данные по крупным промпредприятиям. Их вклад в общий индекс составляет до 80%, поэтому картина получается достаточно объективная, заметил Химочка.
Согласно данным статистики, в январе 2021 года "локомотивы" промышленной отрасли в Алтайском крае смогли увеличить индекс промпроизводства сразу на 7,3% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. Наибольший прирост показали добывающая и химическая отрасли, сельхозмашиностроение и теплоэнергетика.
Последняя и вовсе дала прирост 10% за месяц как по выработке тепла, так и электричества. На это повлияла холодная погода, продержавшаяся в январе.
Напомним, по итогам 2020 года индекс промпроизводства в Алтайском крае составил 99,9 %. Основными драйверами стала добыча полезных ископаемых (+114%) и обрабатывающая отрасль (+101%). А вот энергетика значительно просела (91,5%). Заметно ухудшило показатели и вагоностроение.
Добавим, ситуация в алтайской промышленности весь 2020 год была нестабильной, что отразилось и на колебаниях ИПП от месяца к месяцу.
Комментарии
...МОЖНО значительно вырасти...
Получается,чем больше на тэц сожгут угля-тем сильнее рванёт промышленность?
А количество дыма добавляет процентов? Тогда нужно покрышки резиновые жечь.
Кто резво стартует до финиша не доходит.
Тут главное высокие слова сказать...
Этот чел так далек от промышленности, что может прогнадировать человек который понятия в промышленности НЕ имеет, это не комерсов по ЖД району обобирать
У министра одна мечта-резко стартануть в Москву на теплое место.