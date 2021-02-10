Питерская классика. Части тела расчлененной жительницы Барнаула раскидали по Мурино

Под Петербургом произошел очередной случай расчленения человека. На этот раз жертвой стала 37-летняя уроженка Барнаула, пишет КП.

Части тела женщины, расфасованные по пакетам, обнаружили 10 февраля неподалеку от Мурино. Оперативники задержали мужчину 1956 года рождения, который дал признательные показания.

По версии следствия, инцидент произошел 7 февраля в одном из домов Всеволожского района. Мужчина распивал спиртное со своей знакомой. В ходе застолья между ними произошла ссора, пенсионер набросился на женщину и избил ее. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Злоумышленник решил избавиться от трупа, расчленил его, расфасовал части тела по пакетам и раскидал вдоль трассы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 14 декабря в квартире в Мурино обнаружили тело 37-летнего уроженца Бийска. Мужчина ранее профессионально занимался боксом, а в 2014-2015 годах воевал в Донбассе на стороне ополченцев непризнанной Донецкой народной республики. Криминалисты нашли на его груди колото-резаную рану.

Еще одна уроженка Алтайского края в убийстве с расчленением в Санкт-Петербурге предстала в качестве подозреваемой. Марина Кохал несколько месяцев планировала убийство музыканта Александра Юшко, известного под сценическим псевдонимом Энди Картрайт. Части тела убитого нашли в морозильной камере, а женщина заявила, что он скончался от передозировки наркотиками. Однако следствие ее версия не убедила.