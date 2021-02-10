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Питерская классика. Части тела расчлененной жительницы Барнаула раскидали по Мурино

, ИА "Амител"
Смерти женщины предшествовало застолье

Под Петербургом произошел очередной случай расчленения человека. На этот раз жертвой стала 37-летняя уроженка Барнаула, пишет КП.

Части тела женщины, расфасованные по пакетам, обнаружили 10 февраля неподалеку от Мурино. Оперативники задержали мужчину 1956 года рождения, который дал признательные показания.

По версии следствия, инцидент произошел 7 февраля в одном из домов Всеволожского района. Мужчина распивал спиртное со своей знакомой. В ходе застолья между ними произошла ссора, пенсионер набросился на женщину и избил ее. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Злоумышленник решил избавиться от трупа, расчленил его, расфасовал части тела по пакетам и раскидал вдоль трассы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 14 декабря в квартире в Мурино обнаружили тело 37-летнего уроженца Бийска. Мужчина ранее профессионально занимался боксом, а в 2014-2015 годах воевал в Донбассе на стороне ополченцев непризнанной Донецкой народной республики. Криминалисты нашли на его груди колото-резаную рану. 

Еще одна уроженка Алтайского края в убийстве с расчленением в Санкт-Петербурге предстала в качестве подозреваемой. Марина Кохал несколько месяцев планировала убийство музыканта Александра Юшко, известного под сценическим псевдонимом Энди Картрайт. Части тела убитого нашли в морозильной камере, а женщина заявила, что он скончался от передозировки наркотиками. Однако следствие ее версия не убедила. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.02.2021 17:15
точный

интересная сводка по убийствам с расчленением

10.02.2021 17:24
- гость -

и все они бесбашенные...

10.02.2021 17:33
Гость

Любят уроженцы Алтая Питер.

10.02.2021 17:52
гость

Культурная столица все-таки. Ну и мы в сводке рядом. Федеральный уровень!

10.02.2021 17:55
- гость -

уроженки города пользуются спросом в северной пальмире

10.02.2021 17:55
- гость -

очередной случай расчленения человека...
Так обыденно о страшном убийстве ещё ни кто не писал

10.02.2021 18:59
Botanik

Пьяный свёкр убил. У нас, как обычно, пишут всякую чушь.

10.02.2021 19:11
Botanik

А не. Нашел первоисточник. Свёкр не ее, а той, которая сообщила в полицию.
Тогда я пас. 37-летняя сотрудница питерского банка у 64-летнего алкаша-дуркомана.

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