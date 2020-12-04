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Новости

СМИ: уроженка Барнаула несколько месяцев готовилась к убийству Энди Картрайта

, ИА "Амител"
Мотивом стали многочисленные измены рэпера
Энди Картрайт / Фото: кадр из видео YouTube-канала Versus Battle

Энди Картрайт / Фото: кадр из видео YouTube-канала Versus Battle

Уроженка Барнаула Марина Кохал несколько месяцев планировала убийство музыканта Александра Юшко, известного под сценическим псевдонимом Энди Картрайт. Об этом сообщает издание "СтарХит" со ссылкой на полученную следователями информацию.

В частности, девушка заранее стала изучать работу камер видеонаблюдения, а также пустыри и болота, расположенные в Ленинградской области. Таким образом она планировала, как можно незаметно вывезти и спрятать труп мужа, полагают в следственных органах.

Кроме того, Кохал изучала размеры морозильной камеры, так как рассматривала ее как место возможного хранения расчлененных останков.

Насторожили и покупки возлюбленной рэп-исполнителя. В их числе оказались влажные салфетки, жидкость для розжига, зажигалки, спички и ультрафиолетовая лампа.

Напомним, что расчлененное тело Картрайта обнаружили 30 июля в Санкт-Петербурге. По подозрению в убийстве задержали его супругу – уроженку Барнаула Марину Кохал. СК назначил ей психиатрическую экспертизу и опубликовал видео со следственного эксперимента. 

В Следственном комитете сообщили, что вдова убитого рэпера Энди Картрайта заранее планировала убийство. Мотивом стали многочисленные измены рэпера и его планы уйти из семьи.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.12.2020 13:26
- гость -

Измены - мотив для развода, но не убийства.

4.12.2020 13:45
АБОРИГЕН

4.12.2020 13:26
- гость -
Как мы легко убеждаемся, нет.

4.12.2020 13:49
Виктор

Странно, что человек, который занимался психологией, не смог разрешить проблему в собственной душе...

4.12.2020 14:02
1

Квартирный вопрос

4.12.2020 14:03
Миха


4.12.2020 13:49
Виктор

Странно, что стоматолог не смог разрешить проблему в собственной ротовой полости

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