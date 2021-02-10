Глава Барнаула поручил немедленно начать ремонт провалившейся крыши многоэтажного дома

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил комитету ЖКХ незамедлительно начать восстановление крыши дома по улице Тимуровской, 19. По предварительной оценке, на ремонт потребуется около 770 тысяч рублей, заявил председатель комитета Антон Бенс.

"Восстановительные работы на крыше дома по адресу Тимуровской, 19, необходимо начать незамедлительно, так как ситуация является чрезвычайной. В кратчайшие сроки должен быть определен подрядчик, работы должны быть проведены в сжатые сроки и с должным качеством", – цитирует Франка пресс-центр городской администрации.

Напомним, что 6 февраля в пятиэтажном здании обвалилась крыша. В результате происшествия обломки повредили трубу отопления, которая затопила горячей водой третий, четвертый и пятый этажи. Площадь повреждения составила порядка 144 квадратных метров.

На место незамедлительно выехали представители администрации Октябрьского района, комитета жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС, управляющей организации ООО "УК ЖЭУ-6 Октябрьского". Специалисты демонтировали участок обрушенной кровли и обеспечили доступ к месту восстановления отопительной системы. Тепло жильцам вернули через несколько часов.