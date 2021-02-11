В Яровом отремонтировали котлы после аварии на ТЭЦ

Аварийные бригады завершили ремонтные работы после внеплановой остановки котлов №9 и №10 на единственной ТЭЦ Ярового. Об этом сообщают "Яровские вести".

"Ремонтные мероприятия на 9 и 10 котлах завершены. Котел №10 в растопке, в ближайшие 1-2 часа будет введён в работу. Котел №9 находится в резерве", — уточнили в издании.

Напомним, проблемы начались минувшей ночью. Сначала из-за неполадок пришлось приостановить работу котла №10, а при попытке ввода резервного котла №9 произошла разгерметизация, из-за чего остановили и его функционирование.

Ранее арбитражный суд Алтайского края удовлетворил еще один иск администрации Ярового и МУП "ЯТЭК" к бывшему собственнику городской ТЭЦ – компании "ТПК-Ресурс".

Судья обязал вернуть муниципалитету все движимое имущество станции, которое компания приобрела в конце 2016 года вместе с теплоэлектроцентралью.

Список включает в себя 677 наименований – от гаечных ключей стоимостью 20 рублей до котлоагрегата № 10, который оценивают в 15,5 млн рублей.