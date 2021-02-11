Два из трех котлов остановили на единственной ТЭЦ Ярового

Жителей Ярового предупредили о понижении температуры в теплосети из-за остановки двух котлов на единственной городской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"На ТЭЦ из-за неполадок временно остановлены котлы № 9 и № 10, в связи с чем температура в теплосети будет снижена, – пояснили местные власти. – В работе котел № 7. Ведутся ремонтные работы силами предприятия. Для устранения неполадок имеются все необходимые средства".

Второй котел планируют запустить сегодня в 18:00. В устранении неполадок задействованы 15 человек.

По словам директора МУП "ЯТЭК" Александра Хмырева, котел № 10 вышел из строя минувшей ночью. Ему на смену попытались запустить резервный котел № 9, но произошла разгерметизация его барабана.

Глава города Виталий Самобочий подчеркнул, что власти организуют обратную связь с населением, чтобы иметь полную информацию о том, какая температура держится в домах.

"У нас есть адреса, которые наиболее подвержены снижению температуры. Как правило, это угловые квартиры, первые этажи. Мы начнем мониторинг с обеденного времени", – уточнил Самобочий.

Ранее amic.ru писал, что два котла вышли из строя на Яровской ТЭЦ 8 и 10 января. На одном из них повредилась электрическая часть, а на другом – теплотехническая. При этом в ведомстве уточнили, что из-за морозов начать ремонт удалось только 10 января.

Последствия аварии круглосуточно устраняли три бригады специалистов, а из-за поломки задвижки теплосети, которая запала при запуске уже исправного оборудования, ремонт завершили лишь утром 12 января.

В конце января прокуратура возбудила дело против МУП "ЯТЭК" после многочисленных жалоб на понижение температуры в квартирах в связи с авариями на ТЭЦ.