Нодар Шония рассказал о дальнейшей судьбе барнаульской "Спички"

Владелец компании "Селф" Нодар Шония назвал "диким" общественное противостояние реставрации комплекса сереброплавильного завода. По его словам, вместе с соучредителем компании "Мария-Ра" Евгением Ракшиным они начали заниматься восстановлением, однако столкнулись с сопротивлением общественников.
Как рассказал Шония в интервью amic.ru, вместе с Ракшиным они приобрели объект на аукционе. Сам завод охраняется как памятник культуры и если бы не противостояние активистов, которое на пять лет отодвинуло реализацию проекта, то предприниматели уже инвестировали в него "огромные деньги".
"Для меня это было, честно говоря, диким", – признался Шония.
Бизнесмен отметил, что несмотря на это, не отказывается от своих планов восстановить сереброплавильный завод, и собирается установить за границами охранной зоны какой-нибудь коммерческий объект, который бы "помогал свести концы с концами".
Напомним, что комплекс Барнаульского сереброплавильного завода в 2018 году выкупила компания "Матч". Объект обошелся предпринимателям в 180 млн рублей, также за него каждый год предприниматели платят налог на имущество – порядка 8 млн рублей.
Для начала реставрации собственник должен подготовить проект охранных зон, который переделывали уже несколько раз.
Напомним, вечером 16 июля 2020 года загорелось здание второй плавильной фабрики бывшего сереброплавильного завода. В этом помещении располагались уже современные действующие мастерские – кузня и цех по изготовлению исторических кирпичей. По сообщению МЧС, площадь возгорания составила более 150 кв.м. В ликвидации пожара было задействовано около 40 человек личного состава и 11 единиц техники.
По предварительной версии причиной пожара стал занос источника огня на территорию.
Комментарии
Слишком много Шонии на Амике, хорошо проплатил, прям герой нашего времени, меценат, благодетель....
Он и сжёг спичку...
Слишком много Шонии на Амике, хорошо проплатил, прям герой нашего времени, меценат, благодетель..
Издательство оказывает рекламные услуги. На радио рекламу этих услуг регулярно крутят. Что касается Шонии, то человек и директор он весьма умный и способный, может осуществлять долгосрочное планирование (выкуп речного через талтэк - яркий пример). Такого в управленцы города и края сажать надо, заместо имеющихся мык
13.02.2021 07:37
Медведь-шатун
Да, что-то третий день одно и то же интервью, то целиком, то по частям.
Шония давно должен сидеть в тюрьме. После срыва сроков и воровства денег при строительстве перинатального центра удивительно, что этого не случилось, более того, человек получил ещё и заказ на музей и тубдиспансер.
Рано или поздно власть поменяется и люди, которые крышуют Шонию, уйдут. Надеюсь, тогда он получит по заслугам. Вор должен сидеть в тюрьме!
Шония давно должен сидеть в тюрьме. После срыва сроков и воровства денег при строительстве перинатального центра удивительно, что этого не случилось, более того, человек получил ещё и заказ на музей и тубдиспансер.
Рано или поздно власть поменяется и люди, которые крышуют Шонию, уйдут. Надеюсь, тогда он получит по заслугам. Вор должен сидеть в тюрьме!
0828.
0828. Вам нужно обследоватся.
0828. Вам нужно обследоватся.
13.02.2021 08:28
- гость -
А че два раза подряд. У вас там за лужей Интернет косячит?
Адрса школ, детских садов в студию, а построить 30 этажку на 3 сотках земли и сваить эту халамуду на город это его все, потом хоть трава не расти....