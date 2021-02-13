Нодар Шония рассказал о дальнейшей судьбе барнаульской "Спички"

Владелец компании "Селф" Нодар Шония назвал "диким" общественное противостояние реставрации комплекса сереброплавильного завода. По его словам, вместе с соучредителем компании "Мария-Ра" Евгением Ракшиным они начали заниматься восстановлением, однако столкнулись с сопротивлением общественников.

Как рассказал Шония в интервью amic.ru, вместе с Ракшиным они приобрели объект на аукционе. Сам завод охраняется как памятник культуры и если бы не противостояние активистов, которое на пять лет отодвинуло реализацию проекта, то предприниматели уже инвестировали в него "огромные деньги".

"Для меня это было, честно говоря, диким", – признался Шония.

Бизнесмен отметил, что несмотря на это, не отказывается от своих планов восстановить сереброплавильный завод, и собирается установить за границами охранной зоны какой-нибудь коммерческий объект, который бы "помогал свести концы с концами".

Напомним, что комплекс Барнаульского сереброплавильного завода в 2018 году выкупила компания "Матч". Объект обошелся предпринимателям в 180 млн рублей, также за него каждый год предприниматели платят налог на имущество – порядка 8 млн рублей.

Для начала реставрации собственник должен подготовить проект охранных зон, который переделывали уже несколько раз.

Напомним, вечером 16 июля 2020 года загорелось здание второй плавильной фабрики бывшего сереброплавильного завода. В этом помещении располагались уже современные действующие мастерские – кузня и цех по изготовлению исторических кирпичей. По сообщению МЧС, площадь возгорания составила более 150 кв.м. В ликвидации пожара было задействовано около 40 человек личного состава и 11 единиц техники.

По предварительной версии причиной пожара стал занос источника огня на территорию.