Стали известны подробности пожара на Сереброплавильном заводе

Здание второй плавильной фабрики бывшего Сереброплавильного завода горит в Барнауле. Об этом рассказал барнаульский краевед, один из организаторов субботников на "Спичке" Евгений Кученев.
По его словам, само здание выполнено из камня, но перекрытия и крыша у него деревянные. Судя по всему, они и воспламенились.
Помещения использовались на треть мастерскими, а остальная часть была отведена под хранение инвентаря.
Предположительно, огонь начал распространяться со стороны мастерских. Ранее барнаульцы поделились фото и видео с места пожара.
Комментарии
Пандемия подходит к концу,теперь"можно строить ТЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!