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Стала известна предварительная причина пожара на барнаульской фабрике "Спичка"

, ИА "Амител"
Об этом рассказал главный алтайский спасатель Александр Макаров

Предварительная причина пожара на барнаульском сереброплавильном заводе – занос источника огня на территорию. В данный момент ведется расследование, окончательная версия станет известна позже. Об этом сообщил начальник МЧС РФ по Алтайскому краю Александр Макаров.

"В данный момент в причинах все еще разбирается пожарная лаборатория. Но пожар был очень сложным. Нам вовремя удалось вынести шесть баллонов с газом с территории", – сообщил спасатель.

По его словам, всего с начала 2020 года в регионе произошло 9 тысяч пожаров. Это на 3,5% меньше, чем в прошлом году. Также на 18% меньше погибших в огне. 19% всех пожаров происходят в жилых домах.

Напомним, вечером 16 июля загорелось здание второй плавильной фабрики бывшего сереброплавильного завода. В этом помещении располагались уже современные действующие мастерские – кузня и цех по изготовлению исторических кирпичей. По сообщению МЧС, площадь возгорания составила более 150 кв.м. В ликвидации пожара было задействовано около 40 человек личного состава и 11 единиц техники.

Барнаульский сереброплавильный завод – историческое предприятие в городе Барнауле, работавшее с 1744 по 1893 год. С заводом напрямую связано появление и развитие города в XVIII-XIX веках.

Завод имеет статус памятника градостроительства и архитектуры федерального значения. Включает 17 зданий на территории 7,5 гектара. В 1942 году на базе предприятия разместили эвакуированную из Гомельской области спичечную фабрику, которая проработала до конца 90-х. Поэтому барнаульцы порой называют это место "Спичкой". 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

21.07.2020 12:35
- гость -

"занос источника огня на территорию"

Это что-то новое. Кто-то на территорию спички пронёс?

21.07.2020 12:37
- гость -

то есть, факт поджога был, но лицо, его осуществившее, - не установлено, верно?

21.07.2020 12:44
тю!

Кто-то на территорию спички пронёс?

Или канистру с бензином...

21.07.2020 12:45
технарь

...а баллоны с газом могли решить вопрос сноса.

21.07.2020 12:47
- гость -

Если следы от лыж найдете, то я догадываюсь кто бенефициар пожара

21.07.2020 12:47
тю!

...а баллоны с газом могли решить вопрос сноса.

Да, кстати, а как они там оказались? И лежали бесхозные?

21.07.2020 12:49
- гость -

мне очень стыдно, но я не знаю, где находится СПИЧКА

21.07.2020 12:52
- гость -

Если следы от лыж найдете

или просроченные апельсины с бананами...

21.07.2020 12:55
технарь

21.07.2020 12:47
тю!

там вроде как кузня работала

21.07.2020 12:59
- гость -

И баллоны там кстати находились. А ведь могли пожарные там пострадать.Расчет наверное был грохнуть все до их приезда. Эти стены так просто не взять, это стройка не современного формата. Даже осадками замучаетесь ждать пока разрушит.

21.07.2020 13:00
технарь

21.07.2020 12:47
тю!

можно проверить как и кем они хранились, внутри здания их не должно быть именно из-за пожарных норм.
короче можно по итогам любого виноватым назначить
кстати, оно застраховано?

21.07.2020 13:10
гость

"занос источника огня на территорию"...
Чудо! Схождение Благодатного (для кого-то) огня!

21.07.2020 13:21
- гость -

То есть умышленный поджог. Что и требовалось доказать.

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