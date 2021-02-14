Полицейские задержали группу наркодилеров в Рубцовске

В Рубцовске полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в распространении наркотиков. Об этом рассказали в региональном МВД.

"При задержании сотрудники полиции изъяли у подозреваемых неизвестное вещество, которое было направлено на исследование. Эксперты дали заключение о том, что изъятое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой 34,66 граммов", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках расследования были проведены обыски, в ходе которых у участников группы полицейскими был изъят упаковочный материал, весы, сотовые телефоны, банковские карты.

Подозреваемые дают признательные показания, ведется сбор доказательств.

Ранее правоохранители рассказали о задержании 33-летнего барнаульца, который планировал продать большой объем наркотиков. Правоохранителям мужчина рассказал, что уже разложил по тайникам 20 свертков, в которые он расфасовал 200 граммов запрещенных веществ.