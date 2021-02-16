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Даешь больше ТЦ. В Барнауле вместо спортивного комплекса открыли торгово-офисный центр

, ИА "Амител", Алёна Жукова
Здание было построено еще в 2019 году, но год простояло закрытым

ТЦ на ул. Бабуркина, 5 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители барнаульского микрорайона Мастерские остались без нового спортивно-оздоровительного комплекса, открытие которого ждали с 2017 года. Собственник объекта решил перепрофилировать его под торговый центр и уже "запустил" туда крупные сети. Эксперты уверены: если бы открытие комплекса состоялось в 2019 году, то в здании заработали бы и тренажерный зал, и центр единоборств. Но из-за пандемии, которая "убивает" даже крупные спортивные центры Барнаула, собственник решил отдать объект под торговлю. 

А какие были планы?

Строить культурно-оздоровительный комплекс на улице Бабуркина, 5 (за Кондитерской фабрикой) начали почти пять лет назад. Собственник объекта – ООО "Белль" – представил его на градостроительном совете в октябре 2017 года. Компания обещала, что возведет комплекс площадью почти 1,5 тыс. квадратных метров, в котором будут тренажерный и выставочный залы, центр единоборств.

Заказчик планировал сохранить часть сквера и благоустроить территорию: сделать пешеходные дорожки, зоны отдыха, клумбы, установить скамейки, освещение, убрать аварийные деревья и высадить новые.

К концу 2019-го здание было почти готово, открытие планировали на 2020. Однако год объект простоял пустым и заработал лишь в начале 2021-го. Но это было совсем не спортивный центр, которого так ждали жители Мастерских (ведь в этом и ближайших микрорайонах нет крупных спорткомплексов).

С конца января, по информации amic.ru, в здании открыты продуктовые и хозяйственные магазины, отделы товаров для дома. Есть и пустые помещения: сейчас их сдают в аренду. В компании "Белль" (офис которой также располагается в здании) корреспонденту amic.ru сообщили: фирма сменила назначение здания с разрешения мэрии. Но вот объяснять, почему вместо спортцентра было решено открыть торговый, отказались.

По информации публичной кадастровой карты, осенью 2020 года также было изменено и назначение участка на ул. Бабуркина, 5. До 2020-го территория предназначалась для строительства объектов культурно-клубного типа, зданий, комплексов физкультурно-оздоровительной направленности без стационарных трибун. Но уже с ноября 2020 года на земле разрешалось размещать объекты общественно-делового значения.

Более выгодная "тема"

Перепрофилирование здание – вынужденная мера, предполагает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. Он отмечает, что до пандемии спортивная сфера была на подъеме: в нее инвестировали частные предприниматели, вкладывало деньги государство. Но после того как с марта по август из-за ковидных ограничений объекты простояли закрытыми, восстановились далеко не все.

"Спортивные объекты переживают непростые времена. Когда началась пандемия, многие спортивные клубы закрылись, "ужались", и в тяжелом положении они находятся до сих пор. Спорт как инвестиционная сфера – под большим вопросом. Мы видим, что  и другие объекты испытывают проблемы. Поэтому, может быть, собственником было принято решение перепрофилироваться в более выгодную торговую "тему" и уйти от спорта. С точки зрения реконструкции здания нет ничего сложного: у спортивного объекта большие площади, высокие потолки, что интересно торговым компаниям", – объясняет эксперт.

Осенью 2020 года в Барнауле начали массово выставлять на продажу небольшие фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивные центры. Такая судьба уже постигла залы на ул. Антона Петрова, на пр. Ленина, в старом центре Барнаула. Предприниматели отмечали, что не смогли пережить пандемию, накопили десятки тысяч долгов, а потому планируют развиваться в других сферах. 

Непросто было даже крупным сетям. Например, один из "гигантов" на спортивном рынке – сеть "Рельеф" – сократила количество залов, у некоторых урезала площадь. Руководитель "Рельефа" Алексей Меркулов в беседе с корреспондентом amic.ru отмечал, что компания будет восстанавливаться после пандемии коронавируса полтора-два года.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.02.2021 07:10
Не равнодушный

А что скажет наш так активно пиарищийся министр спорта? Где реальная поддержка от государства нужного спортивного объекта?

16.02.2021 07:20
- гость -

Нужно объявить бойкот таким ТЦ

16.02.2021 07:22
- гость -

Не надо никого поддерживать. Фитнес вообще бред. Единоборства никогда не будут популярны, пока есть тикток. Тренажеры - издевательство над организмом. Ну а выставочный зал нужен только вашей бабушке. Короче, все плохо. Но колбаса нужна всегда.

16.02.2021 07:23
- гость -

Вы что, байкот колбасе с молоком обьявите?

16.02.2021 07:47
- гость -

Что выгодно то и открывают.

16.02.2021 08:08
Итальянец

Спортом нужно заниматься на открытом воздухе! Весь город должен стать спортзалом под открытым небом. Через каждые 5-7 минут пробежки должен стоять островок с уличными тренажёрами, должны быть проложены вело, пешеходные и беговые дорожки. Проведено озеленение городских пространств. Машины должны быть изгнаны из дворов жилых домов. На месте развороченных газонов нужно строить спортивные площадки шаговой доступности и т.п.

16.02.2021 08:09
- гость -

Помню лай потриотов одобрявших вырубку сквера под спортивный объект. Вот вам результат!

16.02.2021 08:18
Медведь-шатун

В Бийске такая же метаморфоза, выделяют места под спортивные сооружения, а на выходе получаем ТЦ, а главное никто не виноват!!!!, где прокуратура!!!, опять пинка под зад ждут дармоеды!

16.02.2021 08:23
Татьяна

Итальянец, дельное предложение, как бы хотелось, что руководство города увидели это и тоже поддержали Ваше предложение, нацию нужно оздоравливать, а не кормить колбасой непонятного качества, вот бы побольше парков, спортивных тренажеров, бассейнов, спортивных площадок, глядишь и демографию страны бы подняли да и более здоровое поколение росло, а то в 13 лет школьники во всю курят вейпы, да употребляют всякого рода спайсы, половина хилые, половина обрюзгшие жиром, смотреть страшно какое поколение растет, а у нас одни ТРЦ, бедным детям заняться нечем!!!

16.02.2021 08:23
- гость -

А у нас еще и ветеринарные клиники под пивнушки перепрофилируют

16.02.2021 08:28
- гость -

А что делать предпринимателям? Им государство запрещает работать , и вместо реальной помощи предлагают "типа " льготные кредиты. Спорт, культура(театры,кино),туризм,общепит в 2020 практически уничтожили. Кто захочет рисковать

16.02.2021 08:28
тю!

заработали бы и тренажерный зал, и центр единоборств

"Борьба борьбы с борьбой" (с)... Борьба приходит и уходит, а кушать хочется всегда!

16.02.2021 08:29
АБОРИГЕН

Никогда такого не было и вот опять!

16.02.2021 08:33
Хозяйка

Ой! Завидую! У них там теперь "Пятёрочка"!!! А у нас на 1 квартал 5 Марий Ра... И больше ни...ой...чего!

16.02.2021 08:35
Человек

Хотели как лучше, а получилось как всегда !

16.02.2021 08:38
гость

Государство софинансировало строительство объекта, а вот торгаши вернут вложенные государством деньги или как

16.02.2021 08:48
- гость -

Снести и восстановить сквер. Нет спорта - нет здания. Магазинов и так полно.

16.02.2021 08:57
тю!

Магазинов и так полно

Ну вот тут поспорить можно. Довелось работать как раз на Бабуркина, и знакомые там живут. Не знаю, как теперь, а тогда был захудаленький небольшой гастроном на весь микрорайон с многоэтажками. А хозтоварами и товарами ширпотреба и не пахло. Сколько среди населения тех спортсменов-борцунов? И сколько хозяек, которым надо и накормить семью, и что-то для дома купить!

16.02.2021 09:13
- гость -

За двадцать лет количество продуктовых магазинов увеличилось более чем в 10 раз. И если раньше зайдя в магазин можно было не глядя сроки годности покупать всё свежее, то теперь в пустых магазинах продукты лежат месяцами.

16.02.2021 09:14
- гость -

Рельеф на Малахова закрыли, а здесь ск не открыли, вот и тинэйджеры в тиктоке. А насчёт молока с колбасой, не СССР, магазинов хватает. А если таких пизнесменов ни руководство города, ни общество в стойло ставить не будет, дальше будет только хуже.

16.02.2021 09:19
krash

а новость то в чем? им ТЦ строить там не разрешили бы. давно так делается, ставят в планах что то полезное для общества, типа спортивного комплекса. получают разрешение, строят. потом отстаивают, якобы нет желающих или рентабельности и .....переоформляют как бы в безвыходной ситуации в ТЦ,
Половина ТЦ так построено. вот если бы законопроект....запрещающий это делать или если не рентабельно - то сносить. тогда б и небыло этого беспорядка

16.02.2021 09:20
- гость -

16.02.2021 08:57
тю!
Там пара машек, ярче, а теперь ещё и пятёрочка. Это только из сетевых.

16.02.2021 09:20
Виктор

А как же здоровье людей? Где будут оздоравливаться жители Мастерских? В торговом центре?

16.02.2021 09:27
- гость -

Народ никогда сам не пойдет оздоравливаться. Единицы. Тем более за деньги. Бред сивой кобылы. И верно было сказано - только свежий воздух! Нужны велодорожки. И для скейта и роликов. Лыжни обязательно. И каток. Закрытый только бассейн. Но это очень дорого в содержании. А платить никто не будет.

16.02.2021 09:33
- гость -

16.02.2021 08:08
Итальянец

каким спортом можно заниматься , когда 7 месяцев холод и белая гадость за окном???
лыжи? или коньки? которые уже всем обрыдли?

нужны легкоатлетичесике манежи, роллердром, тенистый корты, волейбольные площадки, конноспортивный манежи, для детей игровые не за 500 рублей в час, а бесплатно

16.02.2021 09:35
Виктору

А вы полагаете, они все дружно ломанулись бы оздоравливаться в спорткомплекс?

16.02.2021 09:38
- гость -

16.02.2021 09:27
- гость -

по себе не судите

16.02.2021 09:43
- гость -

Сходил в Магис. Хорошо но дорого.

16.02.2021 10:05
Итальянец

16.02.2021 09:33
- гость -каким спортом можно заниматься , когда 7 месяцев холод и белая гадость за окном???
лыжи? или коньки? которые уже всем обрыдли?

Дорогой друг, а ты выбегал на пробежки утром, когда в новогодние праздники весь город разъехался по сёлам и не шныряли машины? Видел этот бриллиантовый иней на берёзах? Вдыхал чистый, морозный, звенящий от тишины воздух? Попробуй! Всё прекрасное просто! Для справки. Нормальный (не экстремальный) велосезон из-за смены климата у нас начинается уже в конце марта и длится до начала ноября. Проблема велоспорта не в осадках с неба, а в грязи под ногами.

16.02.2021 10:11
- гость -

2 итальяно

бонжорно бмбини,
ога, я еще дружу с головой , чтобы в 40 мороза носа не показывать на улицу.

16.02.2021 10:12
- гость -

терпеть не могу ни лыжи ни коньки с санками ни велосипед
надоело все еще с детства.
я плавать люблю
и на песке вялица горячем
это вот мое

16.02.2021 10:41
- гость -

16.02.2021 10:05
Итальянец
Дорогой друг, а ты выбегал на пробежки утром, когда в новогодние праздники весь город разъехался по сёлам и не шныряли машины? Видел этот бриллиантовый иней на берёзах? Вдыхал чистый, морозный, звенящий от тишины воздух?

Ему это не надо. Ему надо стоять с плакатом "Долой ..корупция..", "Ямы..живе." в центре города.

16.02.2021 10:49
гость

Вырубили опять деревья и опять под коробку с парковкой....

16.02.2021 10:54
гость


16.02.2021 08:38
гость
Государство софинансировало строительство объекта, а вот торгаши вернут вложенные государством деньги или как

ну наверное владелец тоже какой-нибудь приближённый к чиновникам

16.02.2021 10:57
гость

Надо Перфильеву задать вопрос, как такое возможно?

На ул. Антона-Петрова также деревья и кусты сирени загубили ради магазинной коробки, а должен был быть спортивный объект.

16.02.2021 10:59
- гость -

16.02.2021 10:57
гость

Ну то-же самое и на соце будет если будет!

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