Даешь больше ТЦ. В Барнауле вместо спортивного комплекса открыли торгово-офисный центр

ТЦ на ул. Бабуркина, 5 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители барнаульского микрорайона Мастерские остались без нового спортивно-оздоровительного комплекса, открытие которого ждали с 2017 года. Собственник объекта решил перепрофилировать его под торговый центр и уже "запустил" туда крупные сети. Эксперты уверены: если бы открытие комплекса состоялось в 2019 году, то в здании заработали бы и тренажерный зал, и центр единоборств. Но из-за пандемии, которая "убивает" даже крупные спортивные центры Барнаула, собственник решил отдать объект под торговлю.

А какие были планы?

Строить культурно-оздоровительный комплекс на улице Бабуркина, 5 (за Кондитерской фабрикой) начали почти пять лет назад. Собственник объекта – ООО "Белль" – представил его на градостроительном совете в октябре 2017 года. Компания обещала, что возведет комплекс площадью почти 1,5 тыс. квадратных метров, в котором будут тренажерный и выставочный залы, центр единоборств.

Заказчик планировал сохранить часть сквера и благоустроить территорию: сделать пешеходные дорожки, зоны отдыха, клумбы, установить скамейки, освещение, убрать аварийные деревья и высадить новые.

К концу 2019-го здание было почти готово, открытие планировали на 2020. Однако год объект простоял пустым и заработал лишь в начале 2021-го. Но это было совсем не спортивный центр, которого так ждали жители Мастерских (ведь в этом и ближайших микрорайонах нет крупных спорткомплексов).

С конца января, по информации amic.ru, в здании открыты продуктовые и хозяйственные магазины, отделы товаров для дома. Есть и пустые помещения: сейчас их сдают в аренду. В компании "Белль" (офис которой также располагается в здании) корреспонденту amic.ru сообщили: фирма сменила назначение здания с разрешения мэрии. Но вот объяснять, почему вместо спортцентра было решено открыть торговый, отказались.

По информации публичной кадастровой карты, осенью 2020 года также было изменено и назначение участка на ул. Бабуркина, 5. До 2020-го территория предназначалась для строительства объектов культурно-клубного типа, зданий, комплексов физкультурно-оздоровительной направленности без стационарных трибун. Но уже с ноября 2020 года на земле разрешалось размещать объекты общественно-делового значения.

Более выгодная "тема"

Перепрофилирование здание – вынужденная мера, предполагает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. Он отмечает, что до пандемии спортивная сфера была на подъеме: в нее инвестировали частные предприниматели, вкладывало деньги государство. Но после того как с марта по август из-за ковидных ограничений объекты простояли закрытыми, восстановились далеко не все.

"Спортивные объекты переживают непростые времена. Когда началась пандемия, многие спортивные клубы закрылись, "ужались", и в тяжелом положении они находятся до сих пор. Спорт как инвестиционная сфера – под большим вопросом. Мы видим, что и другие объекты испытывают проблемы. Поэтому, может быть, собственником было принято решение перепрофилироваться в более выгодную торговую "тему" и уйти от спорта. С точки зрения реконструкции здания нет ничего сложного: у спортивного объекта большие площади, высокие потолки, что интересно торговым компаниям", – объясняет эксперт.

Осенью 2020 года в Барнауле начали массово выставлять на продажу небольшие фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивные центры. Такая судьба уже постигла залы на ул. Антона Петрова, на пр. Ленина, в старом центре Барнаула. Предприниматели отмечали, что не смогли пережить пандемию, накопили десятки тысяч долгов, а потому планируют развиваться в других сферах.

Непросто было даже крупным сетям. Например, один из "гигантов" на спортивном рынке – сеть "Рельеф" – сократила количество залов, у некоторых урезала площадь. Руководитель "Рельефа" Алексей Меркулов в беседе с корреспондентом amic.ru отмечал, что компания будет восстанавливаться после пандемии коронавируса полтора-два года.