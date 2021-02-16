Даешь больше ТЦ. В Барнауле вместо спортивного комплекса открыли торгово-офисный центр

ТЦ на ул. Бабуркина, 5 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Жители барнаульского микрорайона Мастерские остались без нового спортивно-оздоровительного комплекса, открытие которого ждали с 2017 года. Собственник объекта решил перепрофилировать его под торговый центр и уже "запустил" туда крупные сети. Эксперты уверены: если бы открытие комплекса состоялось в 2019 году, то в здании заработали бы и тренажерный зал, и центр единоборств. Но из-за пандемии, которая "убивает" даже крупные спортивные центры Барнаула, собственник решил отдать объект под торговлю.
А какие были планы?
Строить культурно-оздоровительный комплекс на улице Бабуркина, 5 (за Кондитерской фабрикой) начали почти пять лет назад. Собственник объекта – ООО "Белль" – представил его на градостроительном совете в октябре 2017 года. Компания обещала, что возведет комплекс площадью почти 1,5 тыс. квадратных метров, в котором будут тренажерный и выставочный залы, центр единоборств.
Заказчик планировал сохранить часть сквера и благоустроить территорию: сделать пешеходные дорожки, зоны отдыха, клумбы, установить скамейки, освещение, убрать аварийные деревья и высадить новые.
К концу 2019-го здание было почти готово, открытие планировали на 2020. Однако год объект простоял пустым и заработал лишь в начале 2021-го. Но это было совсем не спортивный центр, которого так ждали жители Мастерских (ведь в этом и ближайших микрорайонах нет крупных спорткомплексов).
С конца января, по информации amic.ru, в здании открыты продуктовые и хозяйственные магазины, отделы товаров для дома. Есть и пустые помещения: сейчас их сдают в аренду. В компании "Белль" (офис которой также располагается в здании) корреспонденту amic.ru сообщили: фирма сменила назначение здания с разрешения мэрии. Но вот объяснять, почему вместо спортцентра было решено открыть торговый, отказались.
По информации публичной кадастровой карты, осенью 2020 года также было изменено и назначение участка на ул. Бабуркина, 5. До 2020-го территория предназначалась для строительства объектов культурно-клубного типа, зданий, комплексов физкультурно-оздоровительной направленности без стационарных трибун. Но уже с ноября 2020 года на земле разрешалось размещать объекты общественно-делового значения.
Более выгодная "тема"
Перепрофилирование здание – вынужденная мера, предполагает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. Он отмечает, что до пандемии спортивная сфера была на подъеме: в нее инвестировали частные предприниматели, вкладывало деньги государство. Но после того как с марта по август из-за ковидных ограничений объекты простояли закрытыми, восстановились далеко не все.
"Спортивные объекты переживают непростые времена. Когда началась пандемия, многие спортивные клубы закрылись, "ужались", и в тяжелом положении они находятся до сих пор. Спорт как инвестиционная сфера – под большим вопросом. Мы видим, что и другие объекты испытывают проблемы. Поэтому, может быть, собственником было принято решение перепрофилироваться в более выгодную торговую "тему" и уйти от спорта. С точки зрения реконструкции здания нет ничего сложного: у спортивного объекта большие площади, высокие потолки, что интересно торговым компаниям", – объясняет эксперт.
Осенью 2020 года в Барнауле начали массово выставлять на продажу небольшие фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивные центры. Такая судьба уже постигла залы на ул. Антона Петрова, на пр. Ленина, в старом центре Барнаула. Предприниматели отмечали, что не смогли пережить пандемию, накопили десятки тысяч долгов, а потому планируют развиваться в других сферах.
Непросто было даже крупным сетям. Например, один из "гигантов" на спортивном рынке – сеть "Рельеф" – сократила количество залов, у некоторых урезала площадь. Руководитель "Рельефа" Алексей Меркулов в беседе с корреспондентом amic.ru отмечал, что компания будет восстанавливаться после пандемии коронавируса полтора-два года.
Комментарии
А что скажет наш так активно пиарищийся министр спорта? Где реальная поддержка от государства нужного спортивного объекта?
Нужно объявить бойкот таким ТЦ
Не надо никого поддерживать. Фитнес вообще бред. Единоборства никогда не будут популярны, пока есть тикток. Тренажеры - издевательство над организмом. Ну а выставочный зал нужен только вашей бабушке. Короче, все плохо. Но колбаса нужна всегда.
Вы что, байкот колбасе с молоком обьявите?
Что выгодно то и открывают.
Спортом нужно заниматься на открытом воздухе! Весь город должен стать спортзалом под открытым небом. Через каждые 5-7 минут пробежки должен стоять островок с уличными тренажёрами, должны быть проложены вело, пешеходные и беговые дорожки. Проведено озеленение городских пространств. Машины должны быть изгнаны из дворов жилых домов. На месте развороченных газонов нужно строить спортивные площадки шаговой доступности и т.п.
Помню лай потриотов одобрявших вырубку сквера под спортивный объект. Вот вам результат!
В Бийске такая же метаморфоза, выделяют места под спортивные сооружения, а на выходе получаем ТЦ, а главное никто не виноват!!!!, где прокуратура!!!, опять пинка под зад ждут дармоеды!
Итальянец, дельное предложение, как бы хотелось, что руководство города увидели это и тоже поддержали Ваше предложение, нацию нужно оздоравливать, а не кормить колбасой непонятного качества, вот бы побольше парков, спортивных тренажеров, бассейнов, спортивных площадок, глядишь и демографию страны бы подняли да и более здоровое поколение росло, а то в 13 лет школьники во всю курят вейпы, да употребляют всякого рода спайсы, половина хилые, половина обрюзгшие жиром, смотреть страшно какое поколение растет, а у нас одни ТРЦ, бедным детям заняться нечем!!!
А у нас еще и ветеринарные клиники под пивнушки перепрофилируют
А что делать предпринимателям? Им государство запрещает работать , и вместо реальной помощи предлагают "типа " льготные кредиты. Спорт, культура(театры,кино),туризм,общепит в 2020 практически уничтожили. Кто захочет рисковать
заработали бы и тренажерный зал, и центр единоборств
"Борьба борьбы с борьбой" (с)... Борьба приходит и уходит, а кушать хочется всегда!
Никогда такого не было и вот опять!
Ой! Завидую! У них там теперь "Пятёрочка"!!! А у нас на 1 квартал 5 Марий Ра... И больше ни...ой...чего!
Хотели как лучше, а получилось как всегда !
Государство софинансировало строительство объекта, а вот торгаши вернут вложенные государством деньги или как
Снести и восстановить сквер. Нет спорта - нет здания. Магазинов и так полно.
Магазинов и так полно
Ну вот тут поспорить можно. Довелось работать как раз на Бабуркина, и знакомые там живут. Не знаю, как теперь, а тогда был захудаленький небольшой гастроном на весь микрорайон с многоэтажками. А хозтоварами и товарами ширпотреба и не пахло. Сколько среди населения тех спортсменов-борцунов? И сколько хозяек, которым надо и накормить семью, и что-то для дома купить!
За двадцать лет количество продуктовых магазинов увеличилось более чем в 10 раз. И если раньше зайдя в магазин можно было не глядя сроки годности покупать всё свежее, то теперь в пустых магазинах продукты лежат месяцами.
Рельеф на Малахова закрыли, а здесь ск не открыли, вот и тинэйджеры в тиктоке. А насчёт молока с колбасой, не СССР, магазинов хватает. А если таких пизнесменов ни руководство города, ни общество в стойло ставить не будет, дальше будет только хуже.
а новость то в чем? им ТЦ строить там не разрешили бы. давно так делается, ставят в планах что то полезное для общества, типа спортивного комплекса. получают разрешение, строят. потом отстаивают, якобы нет желающих или рентабельности и .....переоформляют как бы в безвыходной ситуации в ТЦ,
Половина ТЦ так построено. вот если бы законопроект....запрещающий это делать или если не рентабельно - то сносить. тогда б и небыло этого беспорядка
16.02.2021 08:57
тю!
Там пара машек, ярче, а теперь ещё и пятёрочка. Это только из сетевых.
А как же здоровье людей? Где будут оздоравливаться жители Мастерских? В торговом центре?
Народ никогда сам не пойдет оздоравливаться. Единицы. Тем более за деньги. Бред сивой кобылы. И верно было сказано - только свежий воздух! Нужны велодорожки. И для скейта и роликов. Лыжни обязательно. И каток. Закрытый только бассейн. Но это очень дорого в содержании. А платить никто не будет.
16.02.2021 08:08
Итальянец
каким спортом можно заниматься , когда 7 месяцев холод и белая гадость за окном???
лыжи? или коньки? которые уже всем обрыдли?
нужны легкоатлетичесике манежи, роллердром, тенистый корты, волейбольные площадки, конноспортивный манежи, для детей игровые не за 500 рублей в час, а бесплатно
А вы полагаете, они все дружно ломанулись бы оздоравливаться в спорткомплекс?
16.02.2021 09:27
- гость -
по себе не судите
Сходил в Магис. Хорошо но дорого.
16.02.2021 09:33
- гость -каким спортом можно заниматься , когда 7 месяцев холод и белая гадость за окном???
лыжи? или коньки? которые уже всем обрыдли?
Дорогой друг, а ты выбегал на пробежки утром, когда в новогодние праздники весь город разъехался по сёлам и не шныряли машины? Видел этот бриллиантовый иней на берёзах? Вдыхал чистый, морозный, звенящий от тишины воздух? Попробуй! Всё прекрасное просто! Для справки. Нормальный (не экстремальный) велосезон из-за смены климата у нас начинается уже в конце марта и длится до начала ноября. Проблема велоспорта не в осадках с неба, а в грязи под ногами.
2 итальяно
бонжорно бмбини,
ога, я еще дружу с головой , чтобы в 40 мороза носа не показывать на улицу.
терпеть не могу ни лыжи ни коньки с санками ни велосипед
надоело все еще с детства.
я плавать люблю
и на песке вялица горячем
это вот мое
16.02.2021 10:05
Итальянец
Дорогой друг, а ты выбегал на пробежки утром, когда в новогодние праздники весь город разъехался по сёлам и не шныряли машины? Видел этот бриллиантовый иней на берёзах? Вдыхал чистый, морозный, звенящий от тишины воздух?
Ему это не надо. Ему надо стоять с плакатом "Долой ..корупция..", "Ямы..живе." в центре города.
Вырубили опять деревья и опять под коробку с парковкой....
16.02.2021 08:38
гость
Государство софинансировало строительство объекта, а вот торгаши вернут вложенные государством деньги или как
ну наверное владелец тоже какой-нибудь приближённый к чиновникам
Надо Перфильеву задать вопрос, как такое возможно?
На ул. Антона-Петрова также деревья и кусты сирени загубили ради магазинной коробки, а должен был быть спортивный объект.
16.02.2021 10:57
гость
Ну то-же самое и на соце будет если будет!