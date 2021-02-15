Мэрия Барнаула показала, как восстанавливают рухнувшую крышу пятиэтажки на Тимуровской

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Подрядная организация СК "Сибирь" восстанавливает крышу дома на улице Тимуровской, 19, которая обвалилась 6 февраля. По поручению главы Барнаула Вячеслава Франка работы организовали в ежедневном режиме.

Как пишет пресс-центр мэрии, на выходных строители завершили демонтаж поврежденных конструкций и доставили необходимые для работы кирпич и пиломатериалы. Сейчас подрядчик возводит деревянные конструкции крыши – стропила, слуховые окна и элементы карниза.

Напомним, что 6 февраля в пятиэтажном здании обвалилась крыша. В результате происшествия прорвало трубу отопления, горячая вода затопила третий, четвертый и пятый этажи. Площадь повреждения составила порядка 144 квадратных метров.

Причиной инцидента послужила неочищенная вовремя кровля. Сугробы должна была ликвидировать управляющая компания дома – ООО "УК "ЖЭУ-6 Октябрьского", однако она включилась в работу только после происшествия. Фирма почистила уцелевшую часть крыши и собрала обломки.

Позднее глава Барнаула Вячеслав Франк поручил комитету ЖКХ незамедлительно начать восстановление крыши. Предварительная стоимость работ – около 770 тысяч рублей. У управляющей компании, как выяснилось, таких денег нет. По этой причине средства на ремонт выделили из городского бюджета, а позже их взыщут с УК через суд.

Кроме того, Франк провел совещание с профильными комитетами по вопросу очистки крыш зданий ото льда и снега. Согласно информации городского управления по ГОЧС, из-за сходов снега в краевой столице повреждено 13 автомобилей и два газопровода.

Мэр подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность горожан, и вопрос очистки крыш от снега должен находиться в приоритете у всех коммунальных служб. В помощь коммунальщикам также направили беспилотники МЧС, которые теперь осматривать крыши на предмет снежных завалов.