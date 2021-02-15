Виктор Томенко вошел в группу с сильным влиянием в аграрной отрасли

Глава Алтайского края Виктор Томенко вошел в группу российских чиновников с сильным влиянием в аграрной отрасли. К соответствующим выводам пришло Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), опросив экспертов.

Согласно результатам опроса, по итогам января Томенко поставили на 22 строчку по России. Аналогичную позицию он занимал и в декабре.

"Высокие позиции Виктора Томенко в рейтинге обусловлены тем, что Алтайский край – один из ведущих сельскохозяйственных регионов страны, — прокомментировали в пресс-службе регионального правительства. — Он занимает первое место в РФ по посевной площади зерновых и зернобобовых культур, лидирует в производстве гречихи и единственный от Урала до Дальнего Востока выращивает сахарную свеклу. Край занимает ведущие позиции по производству круп, муки, сыров и сливочного масла".

Лидерами рейтинга остались вице-премьер Виктория Абрамченко (1-е место) и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (2-е место). Замкнул тройку лидеров вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Месяцем ранее он занимал четвертую позицию.

Ранее стало известно, что Виктор Томенко занял 61-е место в рейтинге влияния глав регионов за январь 2021 года, составленном АПЭК. В прошлом рейтинге Томенко располагался на 66-й строчке. Таким образом, за месяц он сумел подняться на пять позиций, при этом сохранив место среди глав регионов со средним влиянием.

В медиарейтинге глав российских регионов по результатам деятельности за 2020 год губернатор Алтайского края занимает более высокие позиции. Виктор Томенко занял 45-е место из 85, следует из результатов исследования "Медиологии".

В сравнении с прошлым годом Виктор Томенко в общероссийском рейтинге опустился на девять позиций, а в сибирском – на две.