Жители алтайского села замерзают из-за проблем с котельной

Жители улиц Шумакова, Шоссейной, Калашникова, Шикунова в селе Староалейское в Третьяковском районе пожаловались на холод в квартирах. Об этом сообщает газета "Змеиногорский вестник".

По их словам, пятый день температура в жилых помещениях не поднимается выше 15 градусов. В аналогичной ситуации находятся школьники Староалейской средней школы №1, утверждают сельчане.

Коммунальщики объяснили это поломкой дымососа в котельной №1. В Минстрое Алтаесого края прокомментировали ситуацию.

"Вышедший из строя дымосос был заменен на имеющийся резервный, но его мощности недостаточно, — уточнили в министерстве. — Сегодня специалистами МУПа ведется подбор дымососа необходимых характеристик".

При необходимости оборудование выделят из краевого аварийного запаса, заверили в региональном Министрое.

Напомним, накануне в аналогичной ситуации оказались жители Ярового. Проблемы начались ночью 11 февраля. Сначала из-за неполадок пришлось приостановить работу котла № 10, а при попытке ввода резервного котла № 9 произошла разгерметизация, из-за чего остановили и его функционирование.

В тот же день аварийные бригады завершили ремонтные работы после внеплановой остановки котлов.