"Глухарь" приедет в Барнаул

Заслуженный артист России Максим Аверин приедет в Барнаул. Артист, известный по ролям в сериалах "Глухарь" и "Склифосовский", даст моноспектакль под названием "Научи меня жить".

В программе звучат песни советских и российских композиторов, стихи и проза Пастернака, Маяковского, Вертинского, Роберта Рождественского. Однако Аверин подчеркивает, что это не творческая встреча, а полноценный спектакль.

Постановку "Научи меня жить" можно будет увидеть в Музыкальном театре 18 марта.

Напомним, в 2019 году, возвращаясь из Барнаула в Москву, Аверин устроил дебош на борту самолета. По словам очевидцев, актер устроил перепалку с членами экипажа, в которой использовал нецензурную брань. Извиняться за инцидент Аверин отказался.