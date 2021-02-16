СК проверит алтайских чиновников на халатность после аварии на ТЭЦ в Яровом

Следственные органы СКР по Алтайскому краю начали проверку по факту халатности должностных лиц после аварии на теплоэлектроцентрали в городе Яровом. Произошедшая 11 февраля авария привела к временной остановке работы двух котлов ТЭЦ и снижению температуры в домах.

Как пишет пресс-служба ведомства, несмотря на регулярные проблемы с отоплением города, которые начались с 2018 года, должностные лица органов исполнительной власти Алтайского края "не предпринимают действенных мер к устранению причин и условий возникновения аварий".

В Следкоме отмечают, что в с 2018 года на ликвидацию причин поломок выделено около 125 млн рублей, однако проблема до сих пор не решена, несмотря на периодическое введение режима чрезвычайной ситуации в городе.

В ходе проверки следователи дадут оценку действиям должностных лиц на предмет халатности и примут процессуальное решение.

Напомним, что 11 февраля жителей Ярового предупредили о понижении температуры в теплосети из-за остановки двух котлов на единственной городской ТЭЦ. Тогда из-за неполадок временно остановили котлы № 9 и № 10, а в работе остался только котел № 7.

Как тогда объяснил директор МУП "ЯТЭК" Александр Хмырев, котел № 10 вышел из строя минувшей ночью. Ему на смену попытались запустить резервный котел № 9, но произошла разгерметизация его барабана.

В тот же день аварийные бригады завершили ремонтные работы после внеплановой остановки котлов.

В январе прокуратура возбудила дело против МУП "ЯТЭК" в Яровом после многочисленных жалоб на понижение температуры. Тогда славгородский межрайонный прокурор Денис Носков уточнил, что аналогичная ситуация в городе возникает ежегодно.