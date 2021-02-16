Очередные заморозки идут в Алтайский край

Погодные "качели" продолжаются в Алтайском крае. Вслед за волной потепления в регионе ожидаются морозы. Правда, в этот раз они продержатся всего пару дней.

Как рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометобеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, холодать начнет к выходным. Так, в пятницу, 19 февраля, днем в регионе ожидается -2...-7 градусов, местами по югу до +7°С, по северу -8...-13 градусов, с похолоданием в течение дня. Морозно будет днем 20 и 21 февраля, а ночами температура местами по краю, по предварительным данным, может упасть до -27...-33 градусов. Далее в регион вновь придет потепление.

Напомним, начало февраля выдалось в Алтайском крае аномально теплым. 7 февраля в Барнауле зафиксировали температурный рекорд этого дня за всю историю метеонаблюдений. Следом в регион пришла волна холода.