В алтайском правительстве ответили на призыв смягчить антиковидные меры

Пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев прокомментировал призыв уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрея Осипова, который попросил снять ограничения на работу досуговых учреждений.

"Действительно, антиковидные ограничения вводятся и снимаются указом губернатора, – заявил Негреев. – При этом учитывается эпидемиологическая обстановка в регионе и позиция регионального управления Роспотребнадзора. В настоящее время вопрос о снятии ограничений на работу досуговых учреждений находится в проработке".

Напомним, ранее Осипов посетовал, что льготы для бизнеса закончились, а ограничения продолжают действовать, что негативно сказывается на экономическом состоянии предприятий.

Некоторые регионы уже сняли большинство ограничений. Так, глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля в республике масочный режим будет носить только рекомендательный характер. Также в регионе снимаются ограничения по работе кафе, ресторанов, кинотеатров, театров и других культурно-досуговых учреждений.