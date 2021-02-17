В алтайском правительстве ответили на призыв смягчить антиковидные меры

Пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев прокомментировал призыв уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрея Осипова, который попросил снять ограничения на работу досуговых учреждений.
"Действительно, антиковидные ограничения вводятся и снимаются указом губернатора, – заявил Негреев. – При этом учитывается эпидемиологическая обстановка в регионе и позиция регионального управления Роспотребнадзора. В настоящее время вопрос о снятии ограничений на работу досуговых учреждений находится в проработке".
Напомним, ранее Осипов посетовал, что льготы для бизнеса закончились, а ограничения продолжают действовать, что негативно сказывается на экономическом состоянии предприятий.
Некоторые регионы уже сняли большинство ограничений. Так, глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля в республике масочный режим будет носить только рекомендательный характер. Также в регионе снимаются ограничения по работе кафе, ресторанов, кинотеатров, театров и других культурно-досуговых учреждений.
Комментарии
Да уже все устали от этих пыле-грязесборников. С повышением температуры воздуха носить маски станет ещё болезненнее.
Именно поэтому мне понятно, почему уже кондуктора начали закрывать глаза на пассажиров без масок, да и сами носят их для вида, на подбородке...
Тот самый случай, когда на требование оккупационной власти выполнять её безумные распоряжения люди отзываются полным пренебрежением. Спасибо Махатме Ганди.
17.02.2021 10:07
Митенька ржевский
Слышал звон, да не знаю где он. Там вопрос вовсе не про маски.
Какое смягчение?
Они там с ума сошли?
Пусть в свою статистику глянут!
В октябре-ноябре умирало по 10-12 человек в сутки, сейчас умирает по 13-16!!!
Налицо ухудшение ситуации!
Пусть пример показывают и носят по три маски!