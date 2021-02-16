Алтайский бизнес-омбудсмен просит Виктора Томенко ослабить ковидные ограничения

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов попросил Виктора Томенко снять ограничения на работу досуговых заведений. В письме бизнес-омбудсмен отметил, что предприниматели не раз обращались с этой просьбой к властям.

"В настоящее время в крае уже наблюдается снижение уровня заболеваемости. Число зараженных сегодня гораздо меньше, чем на день введения соответствующий ограничений. На предприятиях региона соблюдаются все установленные санитарные требования, в том числе обеспечивается социальная дистанция между посетителями. Считаю, что в сложившихся условиях при соблюдении всех необходимых мер вышеуказанное ограничение по временному диапазону уже не актуально", – написал Осипов.

Он подчеркнул, что льготы для бизнеса закончились, а ограничения продолжают действовать, что негативно сказывается на экономическом состоянии предприятий.

Напомним, что ограничение на работу досуговых заведений с 23:00 до 06:00 ввели в Алтайском крае с 30 октября. Запрет действует на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.

Ранее часть ковидных ограничений сняли в Республике Алтай. В частности убрали запрет на работу точек общепита после 22:00. Однако это не распространяется на ночные клубы и дискотеки.