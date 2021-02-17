Индекс промышленного производства в Алтайском крае вырос благодаря холодному январю

Индекс промышленного производства в Алтайском крае вырос в январе 2021 года на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные публикует Крайстат.

Как и предполагал ранее министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка, на рост повлиял в основном холодный январь и новогодние каникулы. Так, производство электроэнергии выросло на 6,3%, пара и горячей воды – на 12,2%, рост в сфере водоснабжения и водоотведения составил 7,7%. Также скачок произошел в добыче известняка: сфера показала рост в 6,3 раза.

При этом целый ряд сфер существенно просел. Хуже всего дела обстоят в производстве кожи. В январе показатели упали на 59,8%. Просела добыча песка (-16,4%), гранул и гальки (-47,5 %), производство одежды (-22,6%), металлургии (-24%).

Напомним, по итогам 2020 года индекс промпроизводства в Алтайском крае составил 99,9%. Основными драйверами стали добыча полезных ископаемых (+114%) и обрабатывающая отрасль (+101%). А вот в энергетике значительно снизились показатели (91,5%).