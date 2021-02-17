На Алтае началась экспедиция по подсчету числа снежных барсов

Фото: Алексей Кужлеков, Денис Гуляев

Ученые национального парка "Сайлюгемский" начали экспедицию для подсчета числа особей снежного барса, которые обитают в долине бассейна реки Аргут. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе заповедника.

В состав учетной группы вошли восемь человек и четверо местных жителей, которые выступили в роли проводников. Экспедиция продлится не менее двух недель.

"Предстоит проверить обширную мониторинговую сеть – всего около 40-50 фотоловушек, если погодные условия позволят добраться до них, – рассказал Денис Гуляев, старший научный сотрудник Сайлюгемского национального парка. – Кроме того, во время этой экспедиции мы получим первые данные с 11 камер на Северо-Чуйском хребте, установленных нами осенью прошлого года. До этого здесь проводились лишь визуальные исследования без фото- и видеофиксации".

Одновременно с мониторингом численности снежного барса состоится учет сибирского горного козла – основного корма ирбиса в Аргуте.

Следующий этап учета пройдет в марте. Он должен охватить ирбисов, которые обитают по разные стороны хребта Сайлюгем – в Республике Алтай и Монголии.

Экологи при помощи зарубежных коллег планируют установить 65-70 фотоловушек. Они позволят определить, какие особи обладают "двойным гражданством", а какие – обитают только по одну сторону границы.

Ранее amic.ru писал, что в Республике Алтай в 2020 году насчитали 35 особей снежного барса в ходе ежегодного пересчета. Это меньше, чем во время учета в 2019 году. Тогда экологи зарегистрировали 65 особей, однако это не говорит о снижении численности вида.

Как пояснил старший координатор WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов, весной 2020 года из-за аномально теплой зимы и неблагоприятных погодных условий места обитания ирбиса эксперты исследовали лишь частично.