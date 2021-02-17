"Тяжелая цифра". В Алтайском крае значительно выросла смертность среди пенсионеров

В Алтайском крае в 2020 году умерло 28 587 пенсионеров. Это на 4396 человек больше, чем в 2019-м (тогда скончался 24 191 пенсионер). Как сообщил на встрече с журналистами управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Борис Трофимов, приведенная им "цифра достаточно тяжелая". Одна из причин роста смертности – пандемия коронавируса.
По словам Трофимова, он не может ответить на вопрос, как выглядит Алтай по показателям смертности на фоне других регионов.
"Мы не сравнивали смертность с другими регионами. Пусть кто-то другой дает оценку этому. Несколько лет назад я бы дал этому политическую оценку (с 2008 года до 2016-го Трофимов возглавлял отделение партии "Единая Россия" в Алтайском крае, – прим. ред.). А сейчас я просто проинформировал вас", – отметил он.
Ранее доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС Алексей Еремин заявлял, что осенью 2020 года в регионе были зафиксированы рекордно высокие показатели смертности. Возможно, они самые значительные со времен Великой Отечественной войны, полагает ученый. С его статьей "Влияние COVID-19 на число рождений и смертей в Алтайском крае" можно ознакомиться здесь.
Также в Алтайском крае за минувший год уменьшилось количество работающих пенсионеров. По словам Бориса Трофимова, в 2019 году их насчитывалось около 115 тысяч, в 2020-м – 109 тысяч. От анализа этих статистических данных управляющий Отделением воздержался.
Напомним, что естественная убыль населения в Алтайском крае за 11 месяцев 2020 года выросла почти в полтора раза. Согласно данным Алтайкрайстата, с января по ноябрь 2020-го в регионе умерло 15 529 человек, годом ранее – 10 670.
Кроме того, Алтайский край вошел в пятерку регионов, которые продемонстрировали наиболее высокий прирост смертности в ноябре 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов объяснил это тем, что в сентябре началась вторая волна ковида.
Комментарии
По словам Трофимова, он не может ответить на вопрос, как выглядит Алтай по показателям смертности на фоне других регионов.
зачем он там сидит?
Так разве не этого добивалась наша власть?
Мы пенсионеры, обуза.
17.02.2021 16:08
- гость -
Что, Трофимов отменял все меры сдерживания распространения коронавирусной инфекции? Или это делали всё же другие люди? У нас в крае фактически с прошлой весны один принцип - всё разрешить, "маски носят паникёры", всё открыть,кроме плановой медцинской помощи. Главное - налогов побольше собрать.
с пенсией в 12тыс не мудрено, что такая смертность. что можно купить на 12 тыс в месяц, кварплата в среднем 5тыс, остается 7тыс на еду и на лекарство, это не реально выжить на эти деньги. от сюда и цифра такая( и ковид здесь не причем). это ли не геноцид?
17.02.2021 16:20
гость
Пенсионеры - единственная категория граждан России, не получившая никакой поддержки от государства во время пандемии.
17.02.2021 16:17
- гость -
Мы пенсионеры, обуза.
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Пенсии - это поступление федеральных денег в Алтайский край. Так как пенсы тратят практически все деньги на его территории, они, по сути, являются крупнейшими инвесторами региона.
17.02.2021 16:23
- гость -
Совершенно верно!