"Тяжелая цифра". В Алтайском крае значительно выросла смертность среди пенсионеров

В Алтайском крае в 2020 году умерло 28 587 пенсионеров. Это на 4396 человек больше, чем в 2019-м (тогда скончался 24 191 пенсионер). Как сообщил на встрече с журналистами управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Борис Трофимов, приведенная им "цифра достаточно тяжелая". Одна из причин роста смертности – пандемия коронавируса.

По словам Трофимова, он не может ответить на вопрос, как выглядит Алтай по показателям смертности на фоне других регионов.

"Мы не сравнивали смертность с другими регионами. Пусть кто-то другой дает оценку этому. Несколько лет назад я бы дал этому политическую оценку (с 2008 года до 2016-го Трофимов возглавлял отделение партии "Единая Россия" в Алтайском крае, – прим. ред.). А сейчас я просто проинформировал вас", – отметил он.

Ранее доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС Алексей Еремин заявлял, что осенью 2020 года в регионе были зафиксированы рекордно высокие показатели смертности. Возможно, они самые значительные со времен Великой Отечественной войны, полагает ученый. С его статьей "Влияние COVID-19 на число рождений и смертей в Алтайском крае" можно ознакомиться здесь.

Также в Алтайском крае за минувший год уменьшилось количество работающих пенсионеров. По словам Бориса Трофимова, в 2019 году их насчитывалось около 115 тысяч, в 2020-м – 109 тысяч. От анализа этих статистических данных управляющий Отделением воздержался.

Напомним, что естественная убыль населения в Алтайском крае за 11 месяцев 2020 года выросла почти в полтора раза. Согласно данным Алтайкрайстата, с января по ноябрь 2020-го в регионе умерло 15 529 человек, годом ранее – 10 670.

Кроме того, Алтайский край вошел в пятерку регионов, которые продемонстрировали наиболее высокий прирост смертности в ноябре 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов объяснил это тем, что в сентябре началась вторая волна ковида.