Не прошло и полгода. "Барнаулкапстрой" разморозил стройку ЖК на Горе

Компания "Барнаулкапстрой", которая с декабря 2020 года остановила строительство двух жилых комплексов, вернулась к работам. Правда, пока девелопер возобновил возведение лишь ЖК "Парковый" на Горе. Строительство двух домов на ул. Советской Армии по-прежнему заморожено. Об этом говорили на заседании рабочей группы в мэрии.

ЖК "Парковый" на ул. Парковой, 71, состоит из трех домов. По информации пресс-службы администрации, наибольшая готовность (80%) у третьего дома, в котором ведутся отделочные работы, установлены двери, смонтированы лифты. Первый дом готов на 45%, второй – на 30%.

"Работы, по словам застройщика, возобновлены с начала февраля: ведутся сантехнические работы, гидроизоляция фундамента третьего дома", – сообщили в мэрии.

Сейчас наибольшие опасения у членов рабочей группы (в состав которой входят Госинспекция, региональный Минстрой, налоговая, приставы, прокуратура, Сбербанк) вызывает ЖК "Клевер-парк" (ул. Советской Армии, 83 и 83а), строительство которого не ведется уже почти год.

И если права 116 покупателей ЖК "Парковый" защищены проектным финансированием (деньги людей лежат на счетах в Сбербанке, и в случае банкротства застройщика банк вернет средства), то 117 дольщиков "Клевер-парка" уже отдали деньги застройщику.

У них есть надежда либо на разрешение ситуации (силами мэрии), либо на Фонд защиты дольщиков. С каждого ДДУ по "Клевер-парку" "Барнаулкапстрой" делал отчисления в эту компанию. Если БКС станет банкротом, то Фонд либо будет завершать проект, либо выплатит дольщикам компенсации. Какой из вариантов применить – решает сама структура.

Что известно о "Барнаулкапстрое"

Проблемы преследуют "Барнаулкапстрой" уже несколько лет. Компания несколько раз переносила сдачу дома на Павловском тракте, 291 (ЖК "Олимпийский") из-за изменений в проектную документацию и недостаточного финансирования объекта. Дом должны были завершить в 2018 году, но первый и второй подъезд сдали лишь в феврале 2020 года. Жильцы третьего и четвертого подъездов до сих пор ждут заселения. Глава города Вячеслав Франк в феврале 2020 года пояснил: "Сибресурсу" не хватает на завершение работ 20 млн рублей.

Деньги так и не нашли, поэтому мэрия расторгла контакт с подрядчиком и пригласила другого инвестора для строительства дома. Им стал Андрей Комяков, руководитель "Строительной перспективы". Он вложил в достройку объекта почти 70 млн рублей. После этого "Барнаулкапстрой", в котором сменился руководитель (прежнего гендиректора Александра Канакова задержали по подозрению в получении взятки), подал в суд на экс-партнера и потребовал вернуть почти 70 млн рублей.

Осенью 2020 года "Барнаулкапстрой" передал "Строительной перспективе" в счет долга два земельных участка, на которых сам планировал возводить дома. 22 января 2021 года руководитель государственной инспекции Алтайского края Олег Веремеинко заявил, что "Барнаулкапстрой" остановил возведение двух жилых комплексов в краевой столице, и дальнейшую судьбу застройщика будет решать рабочая группа.