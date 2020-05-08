В Алтайском крае вводят масочный режим. Что это значит?

И что, маска помогает?

Да. Как пояснили в Роспотребнадзоре, основная функция медицинской маски – быть барьером и не допустить попадания в организм капель влаги, в которых могут обитать возбудители респираторных заболеваний. В том числе и коронавирусной инфекции.

Чтобы использование масок было наиболее эффективно необходимо соблюдать следующие правила: