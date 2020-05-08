В Алтайском крае вводят масочный режим. Что это значит?

Масочный режим вводят в Алтайском крае. Губернатор Виктор Томенко подписал соответствующий указ. Где теперь обязательно нужно быть в маске и что остается непонятным — читайте в материале amic.ru.
Согласно указу губернатора, одноразовые и многоразовые маски, а также респираторы нужно использовать:
- при нахождении на остановках,
- в общественном транспорте,
- в такси,
- в магазинах,
- при посещении предприятий сферы услуг (парикмахерских, ремонтных мастерских, организаций, где выдают справки и оформляют документы и т.д.),
- в общепите,
- в аптеках.
Да. Как пояснили в Роспотребнадзоре, основная функция медицинской маски – быть барьером и не допустить попадания в организм капель влаги, в которых могут обитать возбудители респираторных заболеваний. В том числе и коронавирусной инфекции.
Чтобы использование масок было наиболее эффективно необходимо соблюдать следующие правила:
- всегда используйте маску при посещении публичных мест и общественного транспорта, где наиболее велик риск заражения коронавирусной инфекцией,
- если есть симптомы ОРВИ, обязательно надевайте маску перед тем, как приближаться к другим людям,
- через каждые два-три часа нужно обязательно менять маску на новую,
- одноразовые нужно сразу выбросить в мусорное ведро, а многоразовые использовать повторно можно только после соответствующей обработки: стирки с мылом и обработки паром утюга.
Комментарии
штрафа нет, значит и указу грошь цена. расходимся, очередная фикция принятия мер, типа че то делаем, как дизинфекция улиц.
и т.д. есть повод для трактовки правоприменения на усмотрение контролирующих органов.
Чревато превышением полномочий в целях извлечения личной выгоды.