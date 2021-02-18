Скончался актер Андрей Мягков

СМИ сообщили о смерти известного советского и российского актера Андрея Мягкова. Эту информацию подтвердили также в пресс-службе МХТ им. Чехова.

Андрею Васильевичу было 82 года. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, однако официальной информации по этому поводу пока нет.

Несмотря на то, что Мягков считается комедийным актером, в его карьере есть и значимые драматические роли. Больше всего Андрей Васильевич запомнился по картинам "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Служебный роман", "Гараж" и "Жестокий романс".

Где и когда состоится прощание с актером, пока неизвестно.