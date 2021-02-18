Скончался актер Андрей Мягков

СМИ сообщили о смерти известного советского и российского актера Андрея Мягкова. Эту информацию подтвердили также в пресс-службе МХТ им. Чехова.
Андрею Васильевичу было 82 года. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, однако официальной информации по этому поводу пока нет.
Несмотря на то, что Мягков считается комедийным актером, в его карьере есть и значимые драматические роли. Больше всего Андрей Васильевич запомнился по картинам "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Служебный роман", "Гараж" и "Жестокий романс".
Где и когда состоится прощание с актером, пока неизвестно.
Комментарии
вот и Анатолий Евремыч ушел от нас.... RIP
упс... ЕФремыч...
Мымра! Навечно в сердцах
Светлая память! Настоящий Актёр!
Еще у него шикарная роль была в Дни Турбиных...хотя там все сыграли круто.
Хороший артист...И человек...Вечная память...
евгений лукашин..
На мой вкус, его лучшая роль - Алеша в "Братьях Карамазовых".
Власти не прислуживал, человеком был.
помяну добрым словом