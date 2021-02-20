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"Тестик на наличие мозга": алтайская чиновница о закрытии региональной лиги КВН

, ИА "Амител"
Ирина Рыбина уверена, что "ребята спокойно перешли в онлайн-формат" и "свято место пусто не бывает"
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

"Свято место пусто не бывает, а смена лидера – это всегда новые люди", – вот так оценила закрытие региональной лиги КВН замначальника управления молодежной политики Алтайского края Ирина Рыбина. Ее комментарий о судьбе участников клуба веселых и находчивых опубликован на личной странице чиновницы в социальной сети "ВКонтакте", хотя amic.ru (вероятно, и другие СМИ) тщетно пытался получить официальное пояснение ведомства по сложившейся ситуации.

Редакции amic.ru не удалось полностью понять логику изложения (которая, несомненно, должна быть), поэтому скриншот мы публикуем под текстом. Какие же факты приводит Ирина Рыбина?

Во-первых, она обращает внимание на тот факт, что статус официальной лиги КВН – это франшиза федерального уровня, которая требует вложений, "которые понятны игрокам изначально".

При этом статус дирекции лиги дает возможность заработка на играх с продажи билетов, продукции и рекламы товаров.

"Доход который никто с ребят не спрашивал, как говорится сколько потопал, столько и полопал", — утверждает Рыбина (орфография и пунктуация сохранены).

Во-вторых, замначальника ведомства говорит о позиции "дайте нам", которая, неприемлема для чиновников, так как необходим "двухсторонний режим работы" со "стратегией и планом действий".

В-третьих, Рыбина обратила внимание на то, что "можно не только получить, но и потрудиться подать на грант региональный или федеральный".

В-четвертых, по оценке представителя управления молодежной политики Алтайского края есть альтернатива закрывшейся лиге КВН: "Барнаульская, Заринская, Бийская, Рубцовская лиги КВН, детская Юниор-лига, Лига РДШ, Своя Лига".

По ее словам, "ребята спокойно перешли в онлайн-формат, сохранили игры и составы команд, редакторские встречи и все внутренние движухи".

"Теперь тестик на наличие мозга? А был ли мальчик? Кто зарубил КВН? Лидер, который не живёт в крае? Зачем пафос и пиар на молодёжной политике? Что хотели от видео? Кого все таки хронить то будем? Мы живы, квншики тоже. Плюс свято место пусто не бывает. Смена лидеров, это всегда изменения, новые люди, новые силы", — заключила Рыбина, сопроводив текст "смеющимися" смайлами.

Напомним, о закрытии региональной лиг "КВН-Алтай" после восьми лет успешной работы объявил директор лиги Андрей Новиков на видеохостинге YouTube 18 февраля. По его словам, в этом году организация не смогла найти деньги на поездку команд на Сочинский фестиваль, а также на аренду зала для игр. Помощи от регионального управления молодежной политики команды тоже не получили.

Участник легендарной команды "Дети лейтенанта Шмидта" Виталий Гасаев выразил уверенность, что управление молодежной политики Алтайского края совершает большую ошибку в том, что не пытается сохранить КВН-движение в регионе. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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