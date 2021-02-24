Водитель автобуса помог эвакуировать людей из горящего ТЦ в Горно-Алтайске

Водитель автобуса помог своевременно эвакуировать людей из горящего торгового центра "Ткацкий-1" в Горно-Алтайске. По словам очевидцев, он подогнал транспорт к окнам горящего здания.

Telegram-канал "Алтай: главные новости (тöс солундар)" пишет, что благодаря этому люди смогли попасть сначала на крышу автобуса, а затем и спуститься на землю.

Как сообщает Telegram-канал "Алтай-Болтай", в ходе оперативного совещания глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил провести проверки соблюдения пожарной безопасности в торговых центрах и крупных магазинах Горно-Алтайска и региона в целом. Отдельно Хорохордин поставил задачу проверить противопожарную безопасность в образовательных учреждениях.

"Провести контрольные мероприятия необходимо в короткие сроки, без предвзятого отношения или какого-либо давления на предпринимателей или руководителей учреждений, но с единственной целью – защитить наших жителей от пожаров и предотвратить подобные ситуации в будущем", – заявил глава региона.

Напомним, что в среду утром, 24 февраля, загорелся торговый центр "Ткацкий-1" в Горно-Алтайске. Людей эвакуировали из здания, площадь возгорания составляет около 1 тысяч квадратных метров.

Утром 10 февраля в республиканской столице загорелось здание вечерней школы. Из образовательного учреждения эвакуировали 102 человека, в том числе 80 детей, еще трех человек удалось вызволить спасателям.