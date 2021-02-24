Один из пострадавших сотрудников Бийской ТЭЦ скончался в больнице

Один из двух работников Бийской ТЭЦ, которые пострадали в результате возгорания угольной пыли 18 февраля, скончался. Второй сотрудник по-прежнему находится в больнице.

"С сожалением сообщаем, что один из двух сотрудников, пострадавший вечером 18 февраля на Бийской ТЭЦ, скончался. Второй находится в Центральной городской больнице Бийска. Ему продолжают оказывать всю необходимую помощь. Лечение проводится под наблюдением врачей краевого ожогового центра", – сообщила Сибирская генерирующая компания в своем Telegram-канале.

СГК выразила соболезнование родным и близким погибшего сотрудника и пообещала оказать его семье всю необходимую помощь.

Напомним, что вечером 18 февраля в котельном цеху ТЭЦ во время подготовки резервного оборудования к запуску произошло возгорание угольной пыли, из-за чего два сотрудника – 33-х и 25-ти лет – получили термические ожоги.

Позднее Следственный комитет начал проверку по факту получения производственной травмы.