На Алтае наградят водителя автобуса, который помог эвакуироваться людям из горящего ТЦ

Водителя маршрутного ПАЗа Виталия Денисюка, который подогнал автобус под окна горящего ТЦ "Ткацкий-1" в Горно-Алтайске, наградят. Благодаря его действиям люди, которые находились на втором этаже торгового центра, смогли вылезти из окна на крышу автобуса, а затем спуститься на землю.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС, пока неизвестно, сколько людей таким образом выбрались, но действия водителя решено отметить наградой.

Впрочем, сам Денисюк героем себя не считает.

"А вот люди, которые бежали с лестницами – реальные герои. Вот найдите их и отблагодарите, пусть гордятся их родители, которые воспитали таких детей", – сказал водитель в беседе с "PROАЛТАЙ".

Напомним, возгорание в торговом центре "Ткацкий-1" произошло утром 24 февраля. Площадь пожара составила около 1 тыс. квадратных метров. Сотрудников и посетителей пришлось эвакуировать. Обошлось без пострадавших. Причина возгорания пока неизвестна.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил провести масштабные проверки на предмет соблюдения пожарной безопасности в торговых центрах и крупных магазинах региона.