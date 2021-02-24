Среда, 24 Февраль, 16:07

Реклама на сайте

Опросы

Нужен ли КВН на Алтае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,98
€ 89,66
-7°


4200902 +11749
Обь
-15см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
О счетчиках, платежах и законности. Задай вопрос специалистам БГЭС
Новости

На Алтае наградят водителя автобуса, который помог эвакуироваться людям из горящего ТЦ

, ИА "Амител"
Сам Виталий Денисюк героем себя не считает
Виталий Денисюк / Фото: скриншот из видео vk.com/proaltai04ru

Виталий Денисюк / Фото: скриншот из видео vk.com/proaltai04ru

Водителя маршрутного ПАЗа Виталия Денисюка, который подогнал автобус под окна горящего ТЦ "Ткацкий-1" в Горно-Алтайске, наградят. Благодаря его действиям люди, которые находились на втором этаже торгового центра, смогли вылезти из окна на крышу автобуса, а затем спуститься на землю.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС, пока неизвестно, сколько людей таким образом выбрались, но действия водителя решено отметить наградой.

Впрочем, сам Денисюк героем себя не считает.

"А вот люди, которые бежали с лестницами – реальные герои. Вот найдите их и отблагодарите, пусть гордятся их родители, которые воспитали таких детей", – сказал водитель в беседе с "PROАЛТАЙ".

Напомним, возгорание в торговом центре "Ткацкий-1" произошло утром 24 февраля. Площадь пожара составила около 1 тыс. квадратных метров. Сотрудников и посетителей пришлось эвакуировать. Обошлось без пострадавших. Причина возгорания пока неизвестна.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил провести масштабные проверки на предмет соблюдения пожарной безопасности в торговых центрах и крупных магазинах региона.

Материалы по теме

 

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

24.02.2021 15:21
- гость -

Виталя всегда настоящий парень. Удачи.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
16:03
Глава алтайского Минкульта поблагодарила хирурга, который оперировал ее после ДТП 0
15:55
Россияне стали чаще пить водку 0
15:46
Барнаульцы могут увидеть сани, в которых по городу возили Сталина 0
15:33
Более 4,2 млн россиян заразились коронавирусом с начала пандемии 0
15:20
20-летнего водителя будут судить за смертельное ДТП в Алтайском крае 0
15:09
Лучший друг городского жителя. Как правильно выбрать электросамокат 0
14:57
На Алтае наградят водителя автобуса, который помог эвакуироваться людям из горящего ТЦ 1
14:45
Глава Барнаула рассказал, когда дорожники приступят к реконструкции моста на Новом рынке 11
14:31
Алтайский завод задолжал работникам более 3 млн рублей 0
14:16
Жителей Алтайского края предупредили о сильном штормовом ветре 0
14:05
Женщина-водитель погибла, уходя от погони в Благовещенске 10
13:54
Россиянам рассказали о наступлении новой климатической эпохи 0
13:44
Киприоты потребовали выгнать с острова алтайского следователя-насильника Сатлаева 2
13:32
Один из пострадавших сотрудников Бийской ТЭЦ скончался в больнице 3
13:21
Звезда "Универа" захотела усыновить ребенка 1
13:06
В Рубцовске перед гаражом пенсионера установили два столба и накидали земли у ворот 8
12:55
39 автомобилей столкнулись на российской трассе 7
12:42
Водитель автобуса помог эвакуировать людей из горящего ТЦ в Горно-Алтайске 3
12:30
Послушать Марс. Ровер Perseverance передал на Землю видео и аудио с Красной планеты 4
12:18
Почти 80 единиц техники убирают снег в Барнауле 24 февраля 0
12:04
Сотрудники МЧС эвакуировали посетителей супермаркета Leroy Merlin в Барнауле 2
11:53
Землетрясение произошло в горах Алтая 8
11:40
Власти Алтайского края назвали стоимость путевок в детские летние лагеря 9
11:28
Торговый центр загорелся в Горно-Алтайске. Видео 2
11:16
11 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 10
11:05
Мастера красивой улыбки. Стоматологи рассказали, как не допустить развитие кариеса 3
10:56
О счетчиках, платежах и законности. Задай вопрос специалистам БГЭС
Ответы начнут поступать 25 февраля
10:45
Всего один новый случай COVID-19 подтвердили в Республике Алтай за сутки 0
10:33
Барнаулец украл забытые в тренажерном зале дорогостоящие наушники 0
10:22
В Алтайском крае краснокнижным соколам набили татуировки 0
10:10
Пьяные пассажиры устроили дебош перед вылетом из Новосибирска. Видео 27
09:58
Назван способ улучшить зрение без операций за три минуты в день 1
09:44
Первый отель открылся в туркластере "Белокуриха горная" 7
09:31
Эксперт объяснил, как распознать фотомонтаж 3
09:15
Ковидный, но не кризисный. "Алтайэнергосбыт" опубликовал итоги 2020 года 0
09:02
Размер подъемных выплат молодым учителям увеличили еще в одном районе Алтайского края 7
08:45
Госдолг России вырос почти на 40% в 2020 году 20
08:32
Ввод жилья в Алтайском крае в 2021 году упал в два раза 7
08:18
Ученый заявил о рекордной концентрации углекислого газа в атмосфере 5
08:01
О серьезных диагнозах мужчин: уролог поможет продлить интимную жизнь и зачать детей 5
07:40
Минтруд хочет изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию 0
07:25
Жилищные сертификаты на детей-сирот в Алтайском крае смогут получить 166 человек 5
07:07
Компания "Стройберг" расширяет свое присутствие в СФО 0
06:49
Семейные фотографии, которые повторили годы спустя 9
06:27
Магнитная буря обрушилась на Алтайский край 24 февраля 1
06:06
До +6°C потеплеет в Алтайском крае 0
23:36
Такой день. Ночная погоня в Барнауле и празднование Дня защитника Отечества 1
22:40
В Алтайском крае военные перекроют движение 24 февраля 2
21:43
Авиадебоширы в аэропорту Новосибирска вступили в схватку с полицией 9
20:41
Виктор Томенко наградил военных в честь Дня защитника Отечества 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.