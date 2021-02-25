Ученый оценил вероятность третьей волны ковида в России

Очередной подъем заболеваемости COVID-19 ожидается весной, однако, по словам инфекциониста, главного врача медцентра "Лидер-Медицина" Евгения Тимакова, называть это третьей волной не совсем корректно.

"Я считаю, что очередной подъем заболеваемости будет в середине весны. В любом случае до нас дойдет "британский" штамм коронавируса. У нашего населения еще нет полноценной иммунной прослойки, еще не так много людей вакцинировались", – цитирует специалиста РБК.

Тимаков подчеркнул, что люди, которые переболели в начале пандемии, могут заразиться повторно. Кроме того, вероятность инфицирования увеличивается из-за весеннего авитаминоза, отсутствия инсоляции и короткого светового дня.

Профессор МГУ Алексей Аграновский отметил, что летом число новых случаев заболевания, скорее всего, снизится, а новый пик ожидается к осени. При этом ученый заметил, что коронавирус ведет себя как обычное респираторное заболевание и "волной" это называть нельзя.