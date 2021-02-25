На Алтае нашли еще одного героя, который помог людям эвакуироваться из горящего ТЦ

Съемочная группа телеканала "Россия 1" нашла еще одного человека, который проявил себя во время пожара в торговом центре "Ткацкий-1" в Горно-Алтайске. Это Агарон Авоян. Мужчина увидел дым, принес высокую лестницу и вытащил из огня шестерых человек.
Напомним, первым человеком, который проявил смелость во время инцидента и пришел на помощь людям, оказался водитель маршрутного автобуса Виталий Денисюк. Он подогнал транспорт к окнам, посетители и персонал торгового центра спустились из окна на крышу автобуса, а затем – на землю. Сам же Денисюк себя героем не считает.
Возгорание в торговом центре "Ткацкий-1" произошло утром 24 февраля. Площадь пожара составила около 1 тыс. квадратных метров. Сотрудников и посетителей пришлось эвакуировать. Обошлось без пострадавших. Причина возгорания пока неизвестна.
Комментарии
Такой тц, конечно! Ужас!!!
Куда МЧС смотрели?
Шесть жизней сохранились благодаря действиям Агарона!
Вот так, из безопасной зоны улицы, прямо в задымленное пространство и огонь- настоящий мужик, смелый и решительный.