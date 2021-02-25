На Алтае нашли еще одного героя, который помог людям эвакуироваться из горящего ТЦ

Съемочная группа телеканала "Россия 1" нашла еще одного человека, который проявил себя во время пожара в торговом центре "Ткацкий-1" в Горно-Алтайске. Это Агарон Авоян. Мужчина увидел дым, принес высокую лестницу и вытащил из огня шестерых человек.

Напомним, первым человеком, который проявил смелость во время инцидента и пришел на помощь людям, оказался водитель маршрутного автобуса Виталий Денисюк. Он подогнал транспорт к окнам, посетители и персонал торгового центра спустились из окна на крышу автобуса, а затем – на землю. Сам же Денисюк себя героем не считает.

Возгорание в торговом центре "Ткацкий-1" произошло утром 24 февраля. Площадь пожара составила около 1 тыс. квадратных метров. Сотрудников и посетителей пришлось эвакуировать. Обошлось без пострадавших. Причина возгорания пока неизвестна.