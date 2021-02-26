"Нас это обескуражило": Екатерина Четошникова удивилась закрытию лиги КВН на Алтае

Начальник управления молодежной политики Алтайского края Екатерина Четошникова узнала о закрытии региональной лиги КВН из официального письменного уведомления ее руководителей и очень удивилась этому решению. Об этом она рассказала во время прямого эфира 26 февраля в соцсети "ВКонтакте". Чиновница также сообщила, что никаких проблем с финансированием лиги не существует.

Почему удивилась Екатерина Четошникова?

По словам Екатерины Четошниковой, управление по делам молодежи в 2020 году несколько раз выходило с предложением к официальной лиге организовать хотя бы одну игру в онлайн-формате. Это нужно было, чтобы определить финалиста, который на средства краевого бюджета смог бы поехать на фестиваль "КиВиН" в Сочи. Однако руководство лиги, утверждает Четошникова, в таком случае не смогло бы заработать деньги на продаже билетов.

"К сожалению, лига приняла решение о том, что она закрывается. Мы удивились, потому что средства на поддержку КВН-движения Алтайского края в региональном бюджете всегда планировались, и были запланированы и на 2020-й, и на 2021 год. Поэтому решение принято в одностороннем порядке. Конечно, нас это обескуражило. Не были приглашены специалисты управления на заседание координационного совета лиги. Возможно, до принятия этого решения ситуация выглядела бы по-другому. Мы неоднократно выходили с предложением к руководству лиги провести фестиваль команд КВН и выбрать ту, которая отправится на фестиваль в Сочи. Но как ее определить, если коллеги отказались проводить игру в онлайн-формате?" – сказал Екатерина Четошникова.

Начальник управления добавила, что с грустью относится к решению руководства лиги закрыть ее. При этом управление по делам молодежи, по словам чиновницы, сделает все, чтобы сохранить КВН-движение на Алтае.

"Мы открыты и готовы к взаимодействию. В конце концов, у ребят-кавээнщиков мой телефон есть. Но они решили иначе и закрыли лигу. Могу сказать, что КВН-движение останется существовать на Алтае", – заключила Четошникова.

Отметим, что 26 февраля во время сессии АКЗС депутаты попросили спикера Александра Романенко пригласить в рамках "Парламентского часа" начальника управления молодежной политики, чтобы она объяснила, почему закрывается лига "КВН-Алтай". Романенко пообещал поговорить с Екатериной Четошниковой уже в ближайшее время.

Что случилось с региональной лигой КВН на Алтае?

Она закрылась. При этом все восемь лет, пока существовала организация, каждая игра проходила при зрительском аншлаге, а сама лига считалась одной из лучших в России. О закрытии сообщил директор организации Андрей Новиков в видеоролике, который выложил на YouTube 18 февраля. По его словам, в 2021 году они не смогли найти деньги на поездку команд на Сочинский фестиваль, а также на аренду зала для игр. Помощи от регионального управления молодежной политики якобы команды тоже не получили.

Позже заместитель начальника управления Ирина Рыбина выложила в соцсетях странный пост, посвященный закрытию лиги (почитать его можно по ссылке). Многие поклонники игры, включая журналистов нашей редакции, не смогли понять логику чиновницы. Позже Рыбина удалила пост и закрыла свои социальные сети.

Как сообщили amic.ru источники, знакомые с ситуацией, представители управления молодежной политики обратились к представителям федерального КВН с предложением "воскресить" лигу, но с другим руководством. Однако якобы им ответили в управлении "веселых и находчивых", что их устраивает, как Андрей Новиков занимается развитием КВН на Алтае, посоветовав сделать все, чтобы лига осталась существовать в нынешнем виде.

О том, как и почему в Алтайском крае больше не будут играть в КВН, – читайте в нашем материале.