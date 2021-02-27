38-летнего единоросса выдвинули на пост спикера Госсобрания

Глава комитета по экономической, финансовой и налоговой политике Госсобрания Республики Алтай Артур Кохоев выдвинут на пост председателя республиканского парламента.

Как сообщает пресс-служба партии, соответствующее решение приняли на ХХХI-й партийной конференции "Единой России". Вопрос об избрании спикера регионального парламента планируют обсудить на очередной сессии 4 марта.

Артуру Кохоеву 38 лет. Окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности "Финансы и кредит". С 2005 года работал экономистом Управления делами правительства Республики Алтай, позднее стал ведущим специалистом ведомства.

Также трудился помощником первого заместителя председателя правительства Республики Алтай, заместителем регионального министра труда. В 2017 году исполнял обязанности зампредседателя правительства республики, а в 2019 году стал депутатом Госсобрания.

Напомним, председатель Госсобрания Владимир Тюлентин скончался на 67-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Его похоронили 15 декабря 2020 года в селе Амур Усть-Коксинского района. Прощание прошло в сельском Доме культуры.