38-летнего единоросса выдвинули на пост спикера Госсобрания

Глава комитета по экономической, финансовой и налоговой политике Госсобрания Республики Алтай Артур Кохоев выдвинут на пост председателя республиканского парламента.
Как сообщает пресс-служба партии, соответствующее решение приняли на ХХХI-й партийной конференции "Единой России". Вопрос об избрании спикера регионального парламента планируют обсудить на очередной сессии 4 марта.
Артуру Кохоеву 38 лет. Окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности "Финансы и кредит". С 2005 года работал экономистом Управления делами правительства Республики Алтай, позднее стал ведущим специалистом ведомства.
Также трудился помощником первого заместителя председателя правительства Республики Алтай, заместителем регионального министра труда. В 2017 году исполнял обязанности зампредседателя правительства республики, а в 2019 году стал депутатом Госсобрания.
Напомним, председатель Госсобрания Владимир Тюлентин скончался на 67-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Его похоронили 15 декабря 2020 года в селе Амур Усть-Коксинского района. Прощание прошло в сельском Доме культуры.
Комментарии
Толковый молодой парень. Успехов.
Толка никакого с него не будет, останется под исполнительной властью - вопреки Конституции... А успех уже есть, но только для себя!
Какой толк, если не дня не работал, сразу начал заседать и паразитировать, что он умеет, знает?....
А где там работать? Только в правительстве. Турбазы частные, а больше не чего нет.
38 лет это уже почтенный преклонный возраст.
Сыночки олигархов и верхушки уже в 20 лет награждаются государственными наградами "за особые заслуги".
С младенчества готоят к высоким государственным пенсиям
Толковый мальчонка