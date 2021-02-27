Алтайский магазин выплатит 150 тысяч рублей за продажу сигарет ребенку

В Республике Алтай оштрафовали юридическое лицо на 150 тысяч рублей за продажу сигарет несовершеннолетнему, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Инцидент произошел в одном из магазинов торговой сети "Аникс". Ведомство выявило факт реализации табачной продукции с нарушением законодательства в части запрета продажи лицам моложе 18 лет, в связи с чем возбудили административное дело.

"За продажу сигарет несовершеннолетним КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц — от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей", — напомнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, с 28 января россияне не могут покупать в интернете кальяны и никотиносодержащую продукцию, в том числе стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. Соответствующие поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма приняли еще в июле прошлого года.