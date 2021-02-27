Алтайский магазин выплатит 150 тысяч рублей за продажу сигарет ребенку

В Республике Алтай оштрафовали юридическое лицо на 150 тысяч рублей за продажу сигарет несовершеннолетнему, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Инцидент произошел в одном из магазинов торговой сети "Аникс". Ведомство выявило факт реализации табачной продукции с нарушением законодательства в части запрета продажи лицам моложе 18 лет, в связи с чем возбудили административное дело.
"За продажу сигарет несовершеннолетним КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц — от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей", — напомнили в Роспотребнадзоре.
Напомним, с 28 января россияне не могут покупать в интернете кальяны и никотиносодержащую продукцию, в том числе стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. Соответствующие поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма приняли еще в июле прошлого года.
Комментарии
Почему 150 а не 300?Бюджет пополнять надо...
По-хорошему, нужно вызывать каждый раз наряд, когда есть подозрения, что покупанту нет 18 годиков и прикручивать штраф на рога родителей курящей малолетки. Тогда наступит Рай.
Пусть лучше сифилитичные бычки с мусорки курит, как мы в восьмидесятых. И ничего, выросли коммунистами. Только крепче стали
17:53
Согласен. Пришивать малолетке сразу покушение на приобретение никотиносодержащих веществ. Щегла в работный дом при церкви, родителям штраф. Мне кажется, что взлетит.
На лето отправляли в деревню, там научили в 6 лет курить такие же 6 летние. Воровали сигареты у родственников, собирали окурки, курили листья. Нужна воспитательная работа. Окурков полно, даже во власти.