Алтайским пенсионерам раздают "браслеты помощи"

"Браслеты помощи" поступили в Республику Алтай и их уже раздают местным жителям, сообщает региональное Министерство труда, социального развития и занятости населения.

Всего в регион в рамках нацпроекта "Демография" направили 1,3 тысячи соответствующих устройств.

В ведомстве уточнили, что браслеты могут получить:

одиноко проживающие пожилые люди, чье состояние может ухудшиться в связи с развитием утраты сознания и памяти;

недееспособные, ограниченные в дееспособности пожилые люди;

инвалиды I и II группы пожилого возраста.

Напомним, инновационная технология разработана специалистами Сколково. В специальный браслет с QR-кодом при добровольном согласии пациента заносится вся необходимая информация о личности, здоровье и лечении пациента: имя, возраст, телефоны близких, а также препараты, которые он принимает.

Благодаря этому, в случае необходимости оказания экстренной помощи прибывшая бригада врачей практически мгновенно считает всю необходимую информацию с устройства и сможет наиболее быстро и точно поставить диагноз, а также ввести правильный препарат.

"Браслеты помощи" рекомендуют носить людям с гипертонической болезнью, у которых есть риск развития инсульта и инфаркта, эпилепсией, стенокардией, диабетом, деменцией, болезнями печени и другим категориям пациентов, у которых высокая вероятность потери сознания.