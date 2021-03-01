Алтайского чиновника наказали за покупку Toyota Camry

Первого заместителя главы администрации Кош-Агачского района Республики Алтай оштрафовали за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Подробности сообщают "Новости Горного Алтая".

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, конкурсная документация была составлена таким образом, что в аукционе не могли принять участие продавцы, предлагавшие поставку автомобиля иной марки, нежели Toyota Camry. А это нарушение прав предпринимателей.

В отношении первого замглавы района возбудили административное дело, по итогам рассмотрения которого оштрафовали на 22 500 рублей.

Ранее сообщалось, что задолжавший более 13 млн алтайский научный центр собрался покупать элитный внедорожник почти за 5 млн.