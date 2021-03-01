Алтайского чиновника наказали за покупку Toyota Camry

Первого заместителя главы администрации Кош-Агачского района Республики Алтай оштрафовали за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Подробности сообщают "Новости Горного Алтая".
Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, конкурсная документация была составлена таким образом, что в аукционе не могли принять участие продавцы, предлагавшие поставку автомобиля иной марки, нежели Toyota Camry. А это нарушение прав предпринимателей.
В отношении первого замглавы района возбудили административное дело, по итогам рассмотрения которого оштрафовали на 22 500 рублей.
Ранее сообщалось, что задолжавший более 13 млн алтайский научный центр собрался покупать элитный внедорожник почти за 5 млн.
Комментарии
Лучше уж заплатить 22500 рублей и ездить на качественной иномарке чем на рашен автопроме. И клоуны в погонах довольны.
действительно
и че
они поголовно тендеры проводят коряво типа не знают как
1.03.2021 15:46
- гость -
особенно в кошагаче)))
там БТР надо качественный а не камри
помница лошадь самое там удобное средство передвижения
Только в России чиновника возят на служебном авто. От этого все беды
там БТР надо качественный а не камри
--------
Геленваген устроит?
"Только в России чиновника возят на служебном авто. От этого все беды"
ну да, ну да, а на украине, в грузии, германии, сша, эстонии и т.п. все чиновники на личном транспорте по работе катаются
Так бедные оне. За электричество платить нету. На край раскинуть хочут