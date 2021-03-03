Из-за неблагоприятных погодных условий в Алтайском крае был затруднен проезд транспорта к 147 населенным пунктам, расположенным на территории 16 районов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Ведомство организовало проверки, по результатам которых главам муниципальных образований, руководителям дорожных служб уже внесено шесть представлений, объявлено два предостережения о недопустимости нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.
Проверки продолжаются. Прокуратура контролирует вопрос обеспечения проезда к населенным пунктам.
Напомним, из-за метели и снегопада в Алтайском крае перекрывали шесть региональных автодорог и две федеральные. В большинстве случаев ограничение распространялось на все виды транспорта.
Комментарии
На Алтае выяснят, почему во время снегопадов нельзя было проехать к 150 населенным пунктам
Да потому-что снега много выпало!
А прокуратуре слабо выяснить, почему так много снега выпадает и наказать кого положено?
А где наказали и кого наказали? Где полицаи тащащие чиновников-воров в автозаки? Где следователи днями и ночами открывающие уголовные дела? Где суды отправляющие коррупционеров в тюрьмы?
Ах да я забыл всё это одна ОПГ в погонах, костюмах и мантиях, которые делают вид что работают.
Потому ,что оптимизация . Потому, что техники, механизаторов нет.
Странно, именно в такую погоду было мало гуляющих ни по поводу, ни без повода
Раньше ещё хуже было, в 90ые вообще ничего не чистили
Когда ехали в снегопад из 15 техник -одна работала. Остальные стояли. Еще пошутили, наверное ждут когда снег закончится что бы 2 раза не утюжить его.
Создай себе работы, что бы делать вид, что ты работаешь. А прокуратура сама не хочет выяснить, почему у жилых домов снег не чищен? Я не говорю про вывоз, в обязанности тсж и ук вывоз не входит. А вот расчистка входит.
Всё сейчас частное. Есть, например у человека трактор,. Заплатите ему и он поедет чистить вовремя и качественно. А не заплатитете, он будет на телефоне ждать когда его пригласят по объявлению. Вот и разобрались. Неужели губернатор не дал денег районам для найма тракторов? А если дал, то халатные главы проспали расчистку снега. И прокурор не нужен)
Ну вот и наступило время маразма в полный рост. Чекистан как он есть.
1410. Хоть одно верно и толково. Молодец.