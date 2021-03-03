На Алтае выяснят, почему во время снегопадов нельзя было проехать к 150 населенным пунктам

Из-за неблагоприятных погодных условий в Алтайском крае был затруднен проезд транспорта к 147 населенным пунктам, расположенным на территории 16 районов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Ведомство организовало проверки, по результатам которых главам муниципальных образований, руководителям дорожных служб уже внесено шесть представлений, объявлено два предостережения о недопустимости нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

Проверки продолжаются. Прокуратура контролирует вопрос обеспечения проезда к населенным пунктам.

Напомним, из-за метели и снегопада в Алтайском крае перекрывали шесть региональных автодорог и две федеральные. В большинстве случаев ограничение распространялось на все виды транспорта.