Чуйский тракт перекрыли в Алтайском крае

В понедельник, 1 марта, из-за плохой погоды временно ограничено движение для пассажирских маршрутно-рейсовых автобусов и грузовых авто на двух федеральных трассах. Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.

Как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай", ограничение действует на всем протяжении трассы А-322 Барнаул – Рубцовск – граница Республики Казахстан.

Кроме того, автобусы и грузовики не пускают на участок Чуйского тракта с 213-го по 293-й километр (от развязки возле Новоалтайска до перекрестка около села Троицкого).

"Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам, сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69", – уточнили в ведомстве.

Напомним, на федеральных автодорогах Алтайского края задействовано порядка 137 единиц снегоуборочной техники. Перекрыты пять региональных автодорог. В ГИБДД призывают временно отказаться от дальних поездок.