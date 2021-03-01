Еще две автодороги перекрыли в Алтайском крае

Днем 1 марта в Алтайском крае перекрыли еще две автомобильные дороги, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
Речь идет об автодороге, соединяющей села Поспелиха и Новичиха, а также Алейск – Буканское в Алейском и Мамонтовском районах.
Таким образом, общее количество закрытых региональных дорог достигло пяти. В число участков, где движение транспорта временно приостановлено, также вошли:
Рубцовск – Горняк;
Курья – Казахстан;
Змеиногорск – Рубцовск.
Напомним, при движении на транспорте в сложных погодных условиях необходимо соблюдать меры безопасности.
Когда ухудшается видимость, следует снизить скорость и включить ближний свет фар или "противотуманки". Необходимо следить, чтобы лобовое стекло не запотевало.
До впереди идущего транспорта нужно сохранять безопасную дистанцию. При выборе скорости надо учитывать не максимальное ограничение, а сложную обстановку на трассе.
Перед поездкой за пределы сел и городов следует тщательно проверить техническое состояние автомобиля, наличие аптечки, огнетушителя, топора, буксировочного троса и средств связи.
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