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Новости

Реконструкция Чуйского тракта в Алтайском крае обойдется в 50 млрд рублей

, ИА "Амител"
Михаил Мишустин согласился с Виктором Томенко, что федеральную трассу нужно расширять
Чуйский тракт / Фото: altay.rosavtodor.ru

Чуйский тракт / Фото: altay.rosavtodor.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения кабмину по поводу утверждения дорожной карты реконструкции Чуйского тракта до 2030 года после соответствующей просьбы губернатора Алтайского края. Об этом Виктор Томенко рассказал журналистам на пресс-конференции 4 марта.

По словам главы региона, только 52 из 316 км, пролегающих по территории Алтайского края, модернизированы и расширены до четырех полос.

"Остальная дорога, которая востребована и интенсивно загружена, до 43 тыс. автомобилей в сутки, в двухполосном исполнении, это очень опасно и некомфортно", – констатировал Томенко.

Губернатор уточнил, что в общей сложности реконструкция обойдется почти в 50 млрд рублей, которые будут выделять частями в течение восьми-девяти лет.

Вопросом расширения Чуйского тракта интересовались и читатели amic.ru. Это одна из тем, которую бы они обсудили с Михаилом Мишустиным. Подробнее читайте в нашем материале.

Напомним, ранее общенациональная организация автомототуризма подготовила список из шести пилотных маршрутов, которые предлагают создать при помощи "Стратегии развития туризма в России до 2035 года". В него вошел Чуйский тракт (Новосибирск – Бийск – Сростки – Горно-Алтайск – Чоя – Артыбаш – Шебалино – Онгудай – Акташ – Кош-Агач – Ташанта).

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.03.2021 14:33
- гость -

Половину годового бюджета края! Может до того как мы не покончим с коррупцией и воровством такими делами лучше не заниматься?

4.03.2021 14:36
- гость -

Надо почаще возить по Правительство по Чуйскому тракту, быстрее построят.

4.03.2021 14:52
ЗГ

К 30 году расширят, а за 9 лет количество машин в два или три раза вырастет и на 4-х полосной дороге будут пробки и надо будет 6 полос... так жители и гости Алтайского края с комфортом до Горного не доедут))) И так далее...

4.03.2021 15:08
Павлик Морозов

4.03.2021 14:52
ЗГ
К 2030 году изобретут телепортацию,поэтому "уедем" все!

4.03.2021 15:24
- гость -

Надо было железную дорогу лучше строить до Монголии. Тогда на отдых не надо было бы везти металлом, сел в поезд с маленькой сумочкой, через 4 часа ты на природе.

4.03.2021 15:38
- гость -

4.03.2021 15:24
- гость -

Еще дороже будет и не выгодно. Полезных ископаемых нет, кол-во населения низкое. для туристов строить железку в горах такое наверно даже в Китае не делают. Надо внедрять струнный транспорт Юницкого. вот это тема!

4.03.2021 16:34
- гость -

Отрезок Барнаул-Бийск прежде всего надо реконструировать!

4.03.2021 16:37
Вадим

6 полос надо делать сразу на перспективу!По 3 в каждую...

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