Реконструкция Чуйского тракта в Алтайском крае обойдется в 50 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения кабмину по поводу утверждения дорожной карты реконструкции Чуйского тракта до 2030 года после соответствующей просьбы губернатора Алтайского края. Об этом Виктор Томенко рассказал журналистам на пресс-конференции 4 марта.
По словам главы региона, только 52 из 316 км, пролегающих по территории Алтайского края, модернизированы и расширены до четырех полос.
"Остальная дорога, которая востребована и интенсивно загружена, до 43 тыс. автомобилей в сутки, в двухполосном исполнении, это очень опасно и некомфортно", – констатировал Томенко.
Губернатор уточнил, что в общей сложности реконструкция обойдется почти в 50 млрд рублей, которые будут выделять частями в течение восьми-девяти лет.
Вопросом расширения Чуйского тракта интересовались и читатели amic.ru. Это одна из тем, которую бы они обсудили с Михаилом Мишустиным. Подробнее читайте в нашем материале.
Напомним, ранее общенациональная организация автомототуризма подготовила список из шести пилотных маршрутов, которые предлагают создать при помощи "Стратегии развития туризма в России до 2035 года". В него вошел Чуйский тракт (Новосибирск – Бийск – Сростки – Горно-Алтайск – Чоя – Артыбаш – Шебалино – Онгудай – Акташ – Кош-Агач – Ташанта).
Комментарии
Половину годового бюджета края! Может до того как мы не покончим с коррупцией и воровством такими делами лучше не заниматься?
Надо почаще возить по Правительство по Чуйскому тракту, быстрее построят.
К 30 году расширят, а за 9 лет количество машин в два или три раза вырастет и на 4-х полосной дороге будут пробки и надо будет 6 полос... так жители и гости Алтайского края с комфортом до Горного не доедут))) И так далее...
4.03.2021 14:52
ЗГ
К 2030 году изобретут телепортацию,поэтому "уедем" все!
Надо было железную дорогу лучше строить до Монголии. Тогда на отдых не надо было бы везти металлом, сел в поезд с маленькой сумочкой, через 4 часа ты на природе.
4.03.2021 15:24
- гость -
Еще дороже будет и не выгодно. Полезных ископаемых нет, кол-во населения низкое. для туристов строить железку в горах такое наверно даже в Китае не делают. Надо внедрять струнный транспорт Юницкого. вот это тема!
Отрезок Барнаул-Бийск прежде всего надо реконструировать!
6 полос надо делать сразу на перспективу!По 3 в каждую...