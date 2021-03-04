Реконструкция Чуйского тракта в Алтайском крае обойдется в 50 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения кабмину по поводу утверждения дорожной карты реконструкции Чуйского тракта до 2030 года после соответствующей просьбы губернатора Алтайского края. Об этом Виктор Томенко рассказал журналистам на пресс-конференции 4 марта.

По словам главы региона, только 52 из 316 км, пролегающих по территории Алтайского края, модернизированы и расширены до четырех полос.

"Остальная дорога, которая востребована и интенсивно загружена, до 43 тыс. автомобилей в сутки, в двухполосном исполнении, это очень опасно и некомфортно", – констатировал Томенко.

Губернатор уточнил, что в общей сложности реконструкция обойдется почти в 50 млрд рублей, которые будут выделять частями в течение восьми-девяти лет.

Вопросом расширения Чуйского тракта интересовались и читатели amic.ru. Это одна из тем, которую бы они обсудили с Михаилом Мишустиным. Подробнее читайте в нашем материале.

Напомним, ранее общенациональная организация автомототуризма подготовила список из шести пилотных маршрутов, которые предлагают создать при помощи "Стратегии развития туризма в России до 2035 года". В него вошел Чуйский тракт (Новосибирск – Бийск – Сростки – Горно-Алтайск – Чоя – Артыбаш – Шебалино – Онгудай – Акташ – Кош-Агач – Ташанта).