Во время визита премьер-министра Михаила Мишустина в Алтайский край неудобных вопросов ему почти не задавали: ни учителя, ни промышленники, ни губернатор. А вот читатели amic.ru оказались более откровенными. Накануне приезда главы правительства мы попросили их написать свои вопросы и пожелания. Всего поступило больше 100 обращений. Писали жители Барнаула и районов края. Среди заданных вопросов многие касались не одной отдельно взятой проблемы, а целого комплекса взаимосвязанных явлений. Мы собрали наиболее злободневные сюжеты и публикуем их здесь.

"А знает ли Михаил Владимирович..."

Например, почему, несмотря на уверения властей, в стране и крае стремительно растут цены на продукты и недвижимость. "Пожалуйста, урегулируйте эти вопросы", – пишут читатели, обращаясь к главе правительства.

"А знает ли Михаил Владимирович, что цены в Алтайском крае продолжают расти на основные продукты питания, даже после принятых правительством мер против повышения?" – интересуются читатели. И таких обращений в редакцию очень много. Люди перечисляют, что больше всего подорожали масло, хлеб, яйца. "А вот зарплаты не увеличились ни на одну копейку", – отмечают жители края.

Еще один часто встречающийся вопрос – обеспечение жильем. Льготная ипотека, это, конечно, хорошо. Но какой от нее толк, если квартиры стали еще не доступнее, чем до введения этой "господдержки":

"Цена на квартиры очень поднялась, разница не в сотни тысяч, а в миллион. Даже по льготной ипотеке семье нереально приобрести жилье, – пишет семья барнаульцев. – Мы с зарплатой выше средней по краю не можем подступиться к этим квартирам. Как такое возможно, почему государство допускает это?"

Большое число жалоб касается ситуации в барнаульских пригородных поселках – Спутник, Центральный, Черницк и других. Местные жители указывают на проблемы с водоснабжением, газификацией, экологией, транспортной доступностью. "Не всегда получается купить питьевую воду, так как пенсия 9000 рублей... Приходится топить снег", – пишут читатели amic.ru.

"Прошу как члена правительства разобраться с положением жителей поселка Центрального города Барнаула. У нас в такое тяжелое время нет питьевой воды, воду возим из Барнаула, но так как не всегда очищенные дороги, такой возможности нет. Приходится таять снег для питья. Я инвалид II группы и это для меня очень трудно. Примите какие-нибудь меры. С уважением, Валерий Сафаров", – рассказывают жители этих сел. Напомним, на дворе ХХI век. Водопровод человечество придумало давным-давно. Но возникает ощущение, что у нас вместо развития идет обратный процесс.

Паводок прошел, а денег нет

Отдельно к Мишустину обратились дольщики барнаульского ЖК "Парковый". Дом возводится с использованием эскроу-счетов и может стать первым объектом, где покупатели не получат жилье. Причина – возможное банкротство застройщика, компании "Барнаулкапстрой". Это может стать прецедентом на всю страну, уверены горожане.

Много вопросов касается улично-дорожной сети краевой столицы. Люди говорят, что муниципалитет сосредоточился на решении проблем автомобилистов и не обращает внимания на комфорт пешеходов. Во многих районах элементарно отсутствуют тротуары и другая инфраструктура. Об этом свидетельствует печальная статистика произошедших ДТП, уверяют авторы обращения к премьеру.

Неожиданно среди вопросов оказался сюжет, связанный с паводком 2018 года:

"Когда наконец-то выделят деньги на государственные жилищные сертификаты, утопленным домам в результате наводнения в марте 2018 года? Будучи пенсионеркой, живу на съемной квартире, пенсии не хватает. Уже три года прошло, а результата нет".

В числе тех, кто остался без денег, до сих пор фигурирует больше 10 человек, пишут авторы обращения.

ЛПХ и проблемная медицина

Тема пандемии тоже часто встречается в обращениях. Читатели интересовались у российского премьер-министра, когда будут возвращены родильные отделения в районах Алтайского края, занятые под ковидные госпитали.

Также главу кабмина попросили повлиять на региональный Минздрав, чтобы он устроил проверку в Егорьевской ЦРБ. Якобы больница на стадии "развала" из-за неэффективной деятельности руководства.

Поступали в редакцию и жалобы частного порядка. Например, Мишустина просили помочь с получением паспорта вакцинированного от ковида.

Много проблемных вопросов касается социальной поддержки семей с инвалидами.

"Почему сокращены суммы по социальному контракту на открытие ИП более чем в два раза в нашем регионе?Почему так сильно отличаются льготы региона от Москвы и Питера? Почему нарушаются права детей с ОВЗ на получение образования? Почему психоневрологический диспансер ставит диагнозы, которые не соответствуют МКБ-10, заставляя родителей ехать в Москву и платно оспаривать диагноз? Почему в крае нет нормальных диагностических методов и систем реабилитации детей с ментальными расстройствами? Почему статистические данные не учитывают разреза по диагнозам?" – пишет мама ребенка-инвалида.

Еще одна острая тема касается семей, в которых дети уже достигли 18-летия, но не могут обслуживать себя сами:

"18-летний инвалид с детства, недееспособный, II группа. Мама не может оставить его, чтобы идти работать. Почему нет пособия для родителей, ухаживающих за такими инвалидами? Как жить только на пенсию инвалида?"

А деньгами не поможете?

Еще один блок вопросов касается высоких цен на услуги ЖКХ при скромных доходах: "Как прожить пенсионеру с пенсией 9500 рублей, если "коммуналка" 5000 рублей?"

Злободневным оказался вопрос и о господдержке личных подсобных хозяйств в Алтайском крае. Такие программы существуют в других регионах. В перспективе это поможет создать новые рабочие места на селе, а также позволит части ЛПХ стать крестьянско-фермерскими хозяйствами, считают читатели amic.ru.

Не могли обойти вниманием и тему расширения Чуйского тракта, о котором говорят уже долгие годы. "Когда наконец-то будет согласовано и начато строительство четырехполосной автодороги Барнаул – Бийск? Горный Алтай не будет развиваться, пока не будет нормальной дороги. А сколько людей гибнет из-за этого", – пишет возмущенный автолюбитель.

Поднимают читатели amic.ru и вопрос строительства дороги Троицкое – Целинное. По ней, между прочим, едут туристы из других регионов в Шерегеш. Едут и плачут, так как от дороги там осталось одно название. А в близлежащих к трассе поселках, жалуются жители, нет ни автобусного сообщения, ни нормального водоснабжения:

"Когда будет продолжено строительство дороги Троицкое – Целинное? Когда будет автобусное сообщение между с. Горновое и районным центром Троицкое? Когда будет нормальное водоснабжение в с. Горновое? Постоянно ломается насос. А подвоза воды нет. Люди вынуждены топить снег".

Подняли жители края и такой злободневной вопрос, как отток молодежи из региона и ситуация на рынке труда. Премьеру предлагают пересмотреть районный коэффициент для Алтайского края:

"Из-за кратного разрыва в доходах края и мегаполисов большинство молодых специалистов покидают регион в поисках лучших условий. От года к году этот разрыв только растет. Даже в соседнем Новосибирске территориальный коэффициент доплат выше на 10%, а именно 25%. В Барнауле таковой установлен в 15% еще при СССР. Возможно, выравнивание этого коэффициента с соседями улучшило бы положение".

"Вся нищета в Алтайском крае из-за отсутствия рабочих мест с достойной оплатой. Молодежь уезжает из-за отсутствия работы. Заводов нет, одни торговые центры, да и те скоро загнутся. Планируется ли в Алтайском крае организация рабочих мест?" – задается вопросом еще один читатель amic.ru.

Слово – чиновникам

Все вопросы, поступившие в редакцию, перечислить в одном материале невозможно. Но их количество, а главное – поднятые людьми проблемы ясно показывают: почивать на лаврах властям (причем любого уровня) как минимум рано. Слишком уж большой пласт нерешенных вопросов (многим из них по несколько лет) вскрыл блиц-опрос нашего информагентства.

Всего на редакционную почту и WhatsApp поступило за три дня около 100 различных вопросов. Часть из них, безусловно, не требует вмешательства премьер-министра и должны решаться на местном уровне. Их мы передадим муниципальным властям, а также проконтролируем, как решается проблема, тем более что контакты всех обратившихся есть в распоряжении редакции.

Amic.ru после обработки всех поступивших запросов планирует также обратиться в краевые министерства по подведомственности – в зависимости от сфер, где было указано на те или иные проблемы. Об ответах чиновников мы отдельно проинформируем наших читателей.